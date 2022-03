L'ice était importé dans des clouteuses

Tahiti, le 8 mars 2022 – Le procès de trois femmes et onze hommes, poursuivis dans le cadre d'un trafic d'ice organisé entre Hawaii et Tahiti de janvier 2018 à décembre 2019, s'est ouvert mardi devant le tribunal correctionnel. Selon les déclarations des prévenus, la drogue avait été importée dans des clouteuses. Le procès doit s'achever jeudi.



Pas d'ice saisi mais des poursuites basées sur les écoutes téléphoniques et les déclarations des personnes mises en cause : Le procès pour trafic de méthamphétamines de 14 prévenus, dont trois femmes, s'est ouvert mardi devant le tribunal correctionnel. C'est le père de l'un des mis en cause, mécontent de ne pas avoir eu sa part du trafic, qui s'était présenté à la DSP en mai 2018 pour balancer son propre fils et ses acolytes.



Les écoutes mises en place dans le cadre de l'enquête préliminaire avaient permis d'établir que plusieurs personnes –certaines parfaitement insérées dans la société et d'autres déjà très connues de la justice– avaient participé à un trafic d'ice qui était organisé par le “boss” du réseau, Andrew Smidt, entre Hawaii et Tahiti. Selon les éléments recueillis lors de l'enquête et les aveux de plusieurs des prévenus, Andrew Smidt dirigeait le trafic et importait lui-même l'ice qui était dissimulé dans des clouteuses. Il aurait fait au moins quatre voyages pour importer, selon les déclarations assez variables des autres mis en cause, “entre 200 et 400 grammes” à chaque fois. L'homme avait également essayé de monter un laboratoire d'ice à Papara mais avait arrêté car la drogue avait un goût “trop acide”, “dégueulasse”.



A la barre du tribunal mardi, les petites mains de ce trafic, dont les quantités n'ont pas pu être chiffrées, ont reconnu les faits. Pompier, journaliste, agent de réservation dans un grand hôtel ou encore cuisinier : le profil de certains des prévenus a tranché par rapport au passif judiciaire beaucoup plus chargé du reste des prévenus parmi lesquels le multirécidiviste, Coco Médéric. Le procès, prévu sur trois jours, doit d'ailleurs continuer mercredi matin avec l'audition de ce dernier et celle d'Andrew Smidt.