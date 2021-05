Heiarii Manutahi enchaine à la Coupe Tahiti Nui

Le peloton polynésien avait rendez-vous, dimanche à la mairie de Punaauia, pour prendre le départ de la deuxième manche de la Coupe de Tahiti Nui sur route. Au programme pour les coureurs un parcours raccourci de 80 km entre Punaauia et Papeari. Néanmoins l'arrivée jugée dans la montée de Vaitavere promettait final explosif pour les coureurs.En 3ème catégorie ils étaient 32 coureurs à prendre le départ dès 7h à la mairie de Punaauia. On retrouvait notamment sur la ligne de départ Heiarii Manutahi, vainqueur de la première manche le mois dernier à Papenoo . Terii Teihotaata, deuxième de la première manche, était aussi présent même si le final correspondait moins à ses qualités de sprinter. Teva Poulain, troisième à Papenoo, était également de la partie.Tout ce petit monde s'est suivi tranquillement jusqu'au PK 49.5 à Papeari, où les coureurs ont effectué leur demi-tour pour revenir sur Punaauia. Et sur le retour vers la commune aux orangers ce sont les coureurs de Pirae qui ont dicté le rythme. Les favoris de leurs côtés, notamment Heiarii Manutahi a profité du travail de ses coéquipiers du Papeete Cycling Club, Manarii Laurent et Mehdi Gabrillargues, pour rester bien au chaud et se préserver pour la montée finale.Aucun écart conséquent donc au moment d'aborder l'ascension de Vaitavere. Le moment choisi par Heiarii Manutahi pour faire parler ses qualités de puncheur. L'intéressé a réussi à déposer dans les derniers mètres de la course Eddy Le Roux et Teva Poulain et pour couper la ligne d'arrivée après un peu plus de deux heures d'efforts. "C'est un final qui ne convenait pas forcément à mes qualités, mais je devais faire terminer le travail de mes coéquipiers qui ont beaucoup bossé pour moi sur la course", a indiqué le vainqueur.Heiarii Manutahi signe donc sa deuxième victoire sur la Coupe de Tahiti Nui et est donc bien parti pour l'emporter. La troisième manche (sur quatre) est prévue pour le 13 juin.