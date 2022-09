Hawaiki Nui Solo : Tutearii Hoatua reste intouchable entre Hitia'a et Mahina

Tahiti, le 16 septembre 2022 – Vainqueur déjà de la première étape de la Hawaiki Nui Solo Va'a, jeudi, Tutearii Hoatua a remis ça, ce vendredi, sur le tronçon entre Hitia'a et la Pointe Vénus (27 km). Très solide encore une fois dans la glisse, le rameur du Team OPT a de nouveau devancé son rival d'EDT Va'a, Revi Thong Sing. Kevin Kouider a complété le podium de l'étape. Au général, Hoatua a consolidé sa place de leader avec désormais plus d'une minute d'avance sur Thong Sing.



Déjà très impressionnant, jeudi, lors de la première étape de la Hawaiki Nui Solo Va'a, Tutearii Hoatua a de nouveau déroulé, ce vendredi, entre Hitia'a et la Pointe Vénus (27 km). En tête de bout en bout de la course, le rameur du Team OPT a encore une fois fait démonstration de toute sa science du surf. A l'arrivée à Mahina un temps de 1h51'20 pour Hoatua qui consolidait sa place de leader au général avant la troisième et dernière étape, samedi, entre Mahina et la plage de Tahi'amanu, à Moorea, soit 47 km.



Derrière l'intouchable leader, Revi Thon Sing, plus proche poursuivant déjà de Hoatua entre Tautira et Hitia'a, s'est offert encore une fois la deuxième place, mais a concédé encore du temps à son rival. 54 secondes pour être précis, qu'il faut rajouter au 28 secondes de la première étape de jeudi. Soit 1 minute et 22 secondes de retard au cumulé avant l'ultime étape de samedi. Néanmoins la victoire reste toujours possible pour Thon Sing.



Derrière les écarts sont un peu plus importants. Keith Vernaudon, troisième de la première étape, n'a pas été en mesure de répéter son exploit et a terminé à la 7e place, ce vendredi, à plus de quatre minutes de la tête. Une contre-performance dont ont profité Kevin Céran-Jérusalémy et Kevin Kouider, respectivement 5e et 3e à Mahina, qui restent en ballotage pour une place sur le podium.



Aurélie Laplane et Rony Tama, à jamais les premiers Cette deuxième étape de la Hawaiki Nui Solo Va'a était également l'occasion de voir à l'oeuvre les féminines. Si l'expérimentée, Marguerite Temaiana, avait l'étiquette de grandissime favorite, c'est Aurélie Laplane qui a surpris son monde en franchissant la ligne d'arrivée en première position. Temaiana s'est contentée de la deuxième place et le podium chez les dames était compété par Vaimiti Maoni. Les juniors étaient également conviés, ce vendredi. Une course qui a été dominée par le rameur de Bora Bora, Rony Tama. A noter par ailleurs la victoire en vétéran 40 ans de Manutea Owen.

