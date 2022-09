Tutearii Hoatua roi de la glisse entre Tautira et Hitia'a

Tahiti, le 15 septembre 2022 - Tutearii Hoatua a remporté, jeudi, la première étape de la Hawaiki Nui Solo Va'a. Impérial dans le surf, le rameur du Team OPT a avalé les 22 km entre Tautira et Hitia'a en un peu plus d'une heure et demie. Hoatua a devancé d'une trentaine de secondes, Revi Thon Sing. Et la surprise du jour est venue de Keith Vernaudon, troisième de cette première étape.



Il fêtait son anniversaire et le départ était donné depuis son village natal de Tautira. En résumé, rien ne pouvait arriver à Tutearii Hoatua, ce jeudi, à l'occasion de la première étape de la Hawaiki Nui Va'a Solo qui s'est donc courue entre Tautira et Hitia'a. Soit 21 km de pur plaisir pour les rameurs qui ont profité d'une belle glisse. Et dans ces conditions, le Super 'Aito 2016 a offert une démonstration de surf et a littéralement survolé les 21 km de course en un peu plus d'une heure et demie (1h32'29). En 28 secondes de plus que Tutearii Hoatua, Revi Thon Sing s'est adjugé la deuxième place de l'étape devant le surprenant Keith Vernaudon, troisième jeudi à Hitia'a.

Trois caps pour rejoindre Hitia'a Et c'est une véritable masterclass qu'a livrée Tutearii Hoatua de bout en bout de la course. Au départ, Hoatua et son cousin Hititua Taerea, le Te 'Aito 2022, décidaient de se diriger plus au large avec une grosse partie du peloton. Ces rameurs ont certes perdu un peu de temps dans la remontée et dans des creux pouvant atteindre jusqu'à trois mètres sur certaines vagues, mais une fois bien orientés, ils n'avaient plus qu'à profiter de la glisse et à laisser filer leur bolide. “La stratégie au départ, c'était de suivre mon cousin, Hititua, même si j'ai essayé de la faire à ma sauce et j'ai gardé mon cap jusqu'à la fin et l'entrée de passe à Hitia'a”, a déclaré Tutearii Hoatua à l'issue de la course. “Après, à un moment, j'ai pris une bonne série de vagues. Je ne sentais plus la fatigue et je pensais juste à m'amuser.”



Si donc une grosse majorité des 72 rameurs engagés sur cette première étape de la Hawaiki Nui Solo avaient fait le choix de partir plus au large, d'autres ont opté pour un cap plus direct vers Hitia'a et proche des côtes. C'étaient les cas de Revi Thon Sing, Manatea Bopp-Dupont, Kenny Poroi ou encore de Temoana Taputu, coéquipier de Hoatua au Team OPT. Les multiples vainqueurs du Te 'Aito, et sérieux prétendants à la victoire ce jeudi, Kevin Céran-Jérusalémy et Steeve Teihotaata, naviguaient eux entre deux, avec un troisième cap à mi-chemin entre le large et les côtes. Une stratégie qui n'a pas vraiment payé. “J'ai dû chavirer trois fois pendant la course. Après au niveau de la concentration, ce n'est pas évident de se remettre dedans”, a déclaré Teihotaata, qui a fini à la 15e place.

La surprise Keith Vernaudon



Et donc en 1h32'29, Tutearii Hoatua franchissait donc la ligne d'arrivée de cette première étape de la Hawaiki Nui Solo et s'offrait au passage un beau cadeau d'anniversaire. Derrière à 28 secondes, Revi Thong Sing a limité la casse au général. Keith Vernaudon pointe lui à 56 secondes. Quant aux autres favoris, Kevin Céran-Jérusalémy est 5e du général à un peu moins de deux minutes de Hoatua. Steeve Teihotaata est pour sa part 15e et devra réaliser, ce vendredi, une étape de folie entre Hitia'a et Mahina pour rattraper son retard.



>> Le classement de la 1ère étape A l'avant de la course, il était difficile de déterminer qui était en tête. Mais ce qui était sûr, c'est que le chrono claqué par les rameurs allait être monstrueux. Finalement, tout s'est éclairci à l'entrée de passe de Hitia'a, au niveau de l'église du Sacré Cœur. Tutearii Hoatua avait en effet opté pour le bon cap et pointait donc en tête à quelques centaines de mètres de la ligne d'arrivée. Derrière lui, Revi Thon Sing avait réussi à prendre le meilleur sur le très surprenant Keith Vernaudon. "On a eu de superbes conditions aujourd'hui", a confié le troisième de l'étape. "Au départ, j'ai vu tout le monde se positionné vers le haut, je me suis dit alors que j'allais tenter le cap plus bas et près des côtes. C'est toujours plus simple quand tu n'as pas trop de va'a autour pour naviguer. J'ai essayé de surfer au mieux et de remonter sur la pointe de Mahaena. Pour le cap, j'avais un bateau suiveur pour me guider. J'ai profité de la glisse jusqu'au bout mais à la fin c'était dur de tenir face aux favoris."





Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 15 Septembre 2022 à 17:29 | Lu 435 fois