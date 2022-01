Haute couture, Coco Chanel mais pas que

Tahiti, le 10 janvier 2022 - Laurence Villiers présente la pièce "Haute couture" qui sera présentée au petit théâtre de la Maison de la culture fin janvier. Cette pièce qui raconte l’histoire de la haute couture par les femmes qui l’ont écrite. Quatre comédiens interprètent 23 personnages.



" Dans le milieu de la haute couture, les hommes occupent le devant de la scène médiatique avec des noms célèbres comme ceux de Christian Dior, Yves Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier. Vous les connaissez sûrement ! Mais avez-vous déjà entendu parler de leurs consœurs : Jeanne Lanvin, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli, Marie-Louise Carven ? " C’est avec cette question que le personnage de Coco Chanel accueillera les spectateurs de la pièce Haute couture prévue à la fin du mois.



Elle sera ensuite le fil rouge de toute la pièce, allant à la rencontre de grands noms de la haute couture, des femmes principalement (huit grands noms) mais également des hommes comme Salvador Dali. Au-delà des portraits, des combats se dessinent. Car la haute couture c’est " tout sauf de la frivolité ", assure Laurence Villiers, l’auteure. " Il y a de puissants messages derrière les mots et le jeu ." Le spectateur est invité à regarder " les sentiments des couturières, à entrer dans l’intimité ". Il n’est pas question dans cette pièce de défilés et de paillettes. " J’ai cherché la justesse et la précision. " Elle a travaillé sur une large palette d’émotions et ajouté des touches d’humour pour rendre son texte à la fois pédagogique et émouvant. " C’est plein d’informations mais cela reste très léger. "



Un casting exigent



Au total, pendant un peu plus d’une heure, 23 personnages sont interprétés par quatre comédiens. Des comédiens triés sur le volet qui travaillent d’arrache-pied depuis des semaines, conseillés en ligne par William Pasquier, le fondateur de l’École de one man show à Paris. Un casting a été organisé en amont pour les sélectionner. " Nous avons été exigeants en demandant à tous les candidats d’apprendre deux pages de textes avant de se présenter ", raconte l’auteure. L’équipe a cherché des comédiens professionnels basés à Tahiti.







tous ont été soignés, nous avons travaillé tous les détails ". Ils portent tous un ensemble haut de gamme commandé spécialement pour l’occasion. Ils ont été fabriqués dans des magasins spécialisés en reproduction de costumes à Paris, en Allemagne, en Angleterre, en Asie et en Australie à partir d’une centaine de pièces. " Il nous a fallu neuf mois pour les rapporter ."



C’est une première pour Laurence Villiers, mais " même si je n’ai pas encore écrit de pièce, je rencontre depuis une dizaine d’années des auteurs, des gens brillants qui m’ont indirectement formées. J’ai fait relire mon texte à de nombreuses personnes, férues de littérature et de théâtre, pour obtenir une la version la plus aboutie" . Le texte avec ses annotations, mais aussi la liste des personnages, est édité. Il sera disponible à l’issue des représentations.



Un spectacle "art couture"



" On a fait de l’art couture ", dit Laurence Villiers, " car nous touchons à tous les arts, le spectacle vivant, l’écriture, la musique, la peinture et bien sur la haute couture ". La pièce a sa musique signature. Réalisée par



Une exposition de peinture accompagnera en plus la pièce. Elle est prévue à la Galerie des Tropiques. Une quinzaine de tableaux de Pierre Louis Coutura seront présentés du 18 au 31 janvier.

Pratique



Le 27, 28 et 29 janvier à 19h30, le 30 janvier à 17 heures au Petit théâtre.

Tarif : à partir de 3 500 Fcfp. Tickets en vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et en ligne : ticketpacific.pf.



Le spectacle est soumis à la réglementation sanitaire en vigueur à date de l'événement.

À ce jour, le port du masque reste obligatoire dans la salle, du gel hydroalcoolique est à disposition et l'accès est sur présentation du pass sanitaire.



Rideau rouge Tahiti mettra en place gratuitement des tests antigéniques à l’entrée de la salle avec du personnel de l’ILM. Pensez à arriver un peu en avance pour pouvoir attendre les résultats.









