Une heure d'évasion au sunset avec Heiva

TAHITI, le 19 août 2021 - Heiva, jeune compositeur, DJ et producteur musical de 18 ans a mixé pendant une heure lors d’une traversée Moorea-Tahiti samedi dernier. En cours de montage, cette heure de mix est à découvrir en ligne à partir de ce vendredi 18 heures.



" Je ne m’attendais pas du tout à ce résultat ! " Heiva, compositeur, DJ et producteur musical est ravi. Le rendu de son initiative est au-delà de toute espérance. " La veille, on annonçait une très forte houle. Le jour J on a eu un décor splendide, des couleurs au sunset superbes et la mer était tout à fait calme. Quand j’ai regardé les photos prises, je me suis dit qu’on tenait quelque chose d’incroyable ! "



L’initiative de Heiva a consisté à mixer " dans un endroit fou " en Polynésie française. Il a fini par choisir une traversée Moorea-Tahiti au sunset. C’était samedi dernier, à bord du Terevau Piti, sans public en raison des restrictions. La navette effectuait un trajet régulier entre les deux îles et transportait à son bord ses fidèles passagers. À l’étage se trouvaient l’artiste et toute l’équipe impliquée : les techniciens, réalisateurs, photographe.



À propos du mix, Heiva précise : " Mon style, c’est plutôt le moomba, reggaeton, les musiques sud-américaines ". Pour cet événement, il a sélectionné des musiques internationales bien connues au fenua pour faire danser les jeunes polynésiens. " Je voulais des sons qu’ils connaissaient, qu’ils avaient dans l’oreille ." La musique reste toutefois très accessible à l’international, le projet d’ailleurs vise un public qui dépasse nos frontières. L’heure de mix est en cours de montage, assuré par Blackstone production. Elle sera mise en ligne à partir de ce vendredi soir à 18 heures. Elle restera sur les réseaux sociaux.



De l’ombre, à la lumière



Heiva, né en Polynésie, a étudié la musique au Conservatoire artistique de Polynésie française. C’est une pratique qu’il affectionne depuis de très nombreuses années. Il a 18 ans aujourd’hui. Mais il a démarré le trombone avec Jérôme Descamps au CAPF. Il a ensuite fait de la batterie avec Stéphane Rossoni. Il a fait sa première composition il y a cinq ans.



Depuis, il a déjà signé plusieurs titres. " Avec le recul, je commence à avoir un peu de résultats ", observe-t-il en toute humilité. Il travaille avec des artistes à l’étranger qui chantent en anglais, français, espagnole. Il compose les musiques qui sont toutes disponibles sur les plateformes de streaming. " C’est vrai que d’habitude, je suis plutôt dans l’ombre ", reconnaît-il. Il a l’habitude d’œuvrer en compagnie d’autres compositeurs, " car travailler à plusieurs permet de s’améliorer en permanence, on a tous des idées différentes, des palettes de couleurs différentes ".



En parallèle à cette passion, il étudie à Paris. Il prépare une école d’ingénieur. " J’adore aussi tout ce qui est ingénierie ", dit celui qui envisage d’entrer dans le secteur de l’aérospatial et l’aéronautique. Il sait que la musique est un milieu très " compliqué ", qu’il est " très difficile d’y entrer " et que souvent cela reste "temporaire". Aussi, envisage-t-il de mener ses deux vies de front.



Il va rentrer à Paris à la fin du mois pour poursuivre ses études. Il annonce vouloir revenir en mars pour faire quelque chose " d’encore plus fou ". Si jamais les conditions le permettent, il aimerait pouvoir réitérer l’événement sur un navire en présence d’un public cette fois-ci.