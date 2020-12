Grève effective mardi dans les quatre Carrefour de Tahiti

Lire aussi : Préavis de grève dans les quatre Carrefour de Tahiti

Les négociations ont tourné court dans les quatre magasins Carrefour de Tahiti lundi, même si elles se sont poursuivies plus longtemps à Faa'a. L'intersyndicale CSTP-FO, CSIP, A Ti'a i Mua, O oe to oe Rima et Otahi n'a pas réussi à trouver d'accord avec la direction du premier groupe de grande distribution au fenua. Résultat, la grève illimitée sera effective à compter de mardi matin dans les quatre enseignes à deux jours du réveillon de Noël. Contactée, la direction de Carrefour annonce que les magasins devraient rester ouverts "en effectifs réduits" pendant toute la durée du mouvement.Outre les demandes de revalorisations et consolidations d'avantages, c'est le sujet de la directrice des ressources humaines (DRH) qui pose problème aux syndicats. "C'est primordial, parce qu'elle retire tous les avantages", explique le secrétaire général de O oe to oe Rima, Atonia Teriinohorai. "Avec l'ancienne DRH cela se passait bien, mais la nouvelle veut tout changer. (…) Si on continue comme ça, l'année prochaine, on n'aura plus d'acquis".Problème, du côté de Carrefour, on estime que les points de revendication concernant le harcèlement et la DRH ne sont pas "licites" et ne feront pas l'objet de discussions. "Sur le harcèlement, c'est un sujet que je ne prends pas à la légère en tant que femme", a réagi lundi soir la directrice générale grande distribution du groupe, Nancy Wane. "Concernant la DRH, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il s'agit d'une femme polynésienne compétente avec des convictions et qui a un grand respect du droit du travail. Je m'interroge d'ailleurs les motivations réelles des syndicats qui prônent l'océanisation des cadres et qui visent désormais systématiquement cette personne depuis qu'une Polynésienne est à ce poste."Mais il n'y a pas que chez Carrefour que la grogne sociale monte. La confédération O oe to oe Rima est également en grève depuis le 15 décembre chez Océania à Fare Ute. "Chez Océania, c'est surtout un problème de contrat de travail", explique Atonia Teriinohorai. "Les salariés commencent des CDD. Deux CDD plus tard, ils passent en CDI, mais il n'y a pas de contrat signé. On essaie de régulariser ça. Et puis, il y a des questions de primes et de gratification qui sont décidées par la patronne mais sans écrit. Ce n'est que pour régulariser ça." Lundi, les négociations étaient au point mort et les grévistes durcissaient le mouvement en se mobilisant sur la route d'accès à la société. "Le droit de grève est évidemment un droit constitutionnel que nous sommes les premiers à respecter, mais il implique aussi une liberté de travail que l'on a du mal aujourd'hui à assurer pour ceux qui sont déjà en grève comme Oceania", a réagi lundi le Medef de Polynésie (voir ci-après).Un autre préavis a été déposé au magasin Marina Express à Punaauia. Des discussions ont eu lieu lundi après-midi et une nouvelle rencontre devait se tenir mardi. "Marina Taina, il y a eu des accords passés à l'époque. Mais depuis le changement de direction, il n'y a plus de discussion", poursuit Atonia Teriinohorai. "Il y a des questions de polyvalence des employés, de conditions de versement de primes." Ce nouveau préavis arrive à échéance mardi soir.