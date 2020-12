​Préavis de grève dans les quatre Carrefour de Tahiti

Une intersyndicale élargie regroupant les confédérations CSTP-FO, CSIP, A Ti'a i mua, O oe to oe rima et Otahi a déposé mercredi un préavis de grève dans les quatre magasins Carrefour de Tahiti : Arue, Faa'a, Punaauia et Taravao. Seize points de revendications sont listés et portent majoritairement sur des demandes de revalorisations ou de consolidations d'avantages avec les demandes d'une prime de fidélité, d'avancement, de classification du personnel, de majorations d'horaires ou encore d'avantages retraite. Le préavis demande également des garanties sur les dates de versement des salaires et du 13mois, mais évoque aussi la demande d'un plan de départ anticipé ou encore un audit financier de la société. A défaut d'accord, le préavis arrivera à échéance mardi 22 décembre au matin. A deux jours du réveillon.Contactée, la directrice générale grande distribution, Nancy Wane, affirme que "les points de revendication ne concernent pas l'application du droit mais uniquement des demandes d'avantages supplémentaires". "J'ai confiance dans nos salariés et nous respecterons le droit de grève et nos obligations de négociation comme le prévoient les textes", explique la direction. Nancy Wane tient également à rassurer la clientèle pendant les fêtes "sur l'assurance du service". Elle rappelle néanmoins sur ce point "l'importance du respect des gestes barrières" avec la limitation à deux personnes par famille dans chaque magasins "pour préserver nos collaborateurs et nos clients". "Même en période festive, il ne faut pas oublier qu'on reste en période de pandémie", conclut la dirigeante.