Grève : “Privilégier les négociations”

Tahiti, le 2 octobre 2023 - Tous les préavis de grève déposés la semaine dernière, y compris celui du port autonome, ont tous été suspendus. Cyril Le Gayic, de la CISP, préfère “privilégier les négociations”. Mais il assure aussi que “cela peut péter du jour au lendemain”.



Les différents préavis de grève déposés la semaine dernière ont tous été suspendus . À la direction de l’agriculture ainsi qu’à la biosécurité, toutes deux sous la tutelle du ministre de l’Agriculture Taivini Teai, des projets de protocole d’accord sont en cours. “Ces projets ne sont pas tellement formidables”, déplore Cyril Le Gayic, le premier secrétaire adjoint de la CSIP. “Mais je ne suis pas à un jour près, puisque la grève est suspendue dans ces services.”



Au port autonome, “c’est le statu quo”. Comme soulevé la semaine dernière par Cyril Le Gayic, la direction de cet Épic ne reconnaissant pas le syndicat Aro no Porinetia de Mahinui Temarii, aucune négociation n’a eu lieu. Le premier secrétaire adjoint de la CSIP assure “trouver un créneau pour voir comment cela se passe, de même que les aconiers”. Il indique qu’au Port autonome, “on n’a pas débrayé, il n’y a pas de blocage puisque le préavis de grève a été aussi suspendu, car je pars du principe de privilégier les négociations”.



Il en est de même au groupe OPT où une proposition de projet relative à la convention collective a été envoyée à l'intersyndicale composée de la CSIP, CSTP-FO, O oe to oe rima, Otahi et Sapot/Onati. Pour ce qui est de la convention collective à Fare Rata et Onati, signée la semaine dernière par A tia i mua, des modifications doivent être apportées par les directions. L'intersyndicale est actuellement dans attente de ces modifications. "L'essentiel, c'est de proroger l'échéance de la convention collective qui est tombée le 30 septembre dernier et la repousser au 30 octobre prochain", précise le syndicaliste de la CSIP.

Un protocole à l’OPT espéré pour mi-octobre Mardi, les élus de la Holding OPT vont se réunir à la centrale de la CSIP pour commencer à travailler sur leur convention collective. “On va voir si les propositions correspondent à leurs attentes et peut-être même faire d’autres propositions.” Cyril Le Gayic affirme qu’après ce travail, l’intersyndicale va pouvoir rencontrer la direction de la Holding “pour conclure un protocole” vers la mi-octobre. Il rappelle d’ailleurs que dans le préavis de grève déposé le 22 septembre dernier, plusieurs points de revendication ont été évoqués dont le principal concerne la convention collective. “Si on signe, ce sera par rapport à la convention collective et les points où il y a des accords.”



Pour ce qui est de la “subvention d’équilibre” émanant du Pays, une réunion est prévue cette semaine et si aucun accord n’est trouvé avec le Pays, “je risque de coordonner les deux”, indique Cyril Le Gayic. Si le Pays ne signe pas la subvention d’équilibre, les accords qui auront été trouvés pour la convention collective ne seront pas signés par les syndicats.



Quant à la durée de ces différentes suspensions de préavis de grève, Cyril Le Gayic répond tout simplement : “Le temps qu’il faudra. Cela peut durer un mois ou deux, mais cela peut péter du jour au lendemain. L’employeur sera prévenu la veille pour le lendemain.”

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 2 Octobre 2023 à 19:59 | Lu 358 fois