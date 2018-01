Fritch demande la désignation des prochains membres du CESC

Début janvier, la CSTP-FO avait déposé une requête demandant au juge des référés du tribunal d’enjoindre au président de la Polynésie française d’inviter les groupements professionnels, les syndicats, les organismes et les associations à désigner leurs représentants au Conseil économique, social et culturel et à lui faire connaitre leurs noms dans un délai de 45 jours.En effet, le mandat des représentants de la société civile au sein de la quatrième institution du Pays arrive à échéance en cette fin de semaine. Pour la CSTP-FO, il y avait donc "urgence" à agir.Mais finalement, mercredi, le président de la Polynésie française a invité les organisations concernées à désigner leurs représentants.La demande du syndicat est donc "devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer", a constaté ce vendredi le tribunal administratif.A l'issue de la rencontre mardi matin avec les syndicats de salariés, Edouard Fritch avait précisé que la redistribution des sièges au CESC serait reportée de deux ans , pour être en place pour le renouvellement prévu en 2020. Il donnait ainsi une suite favorable à leurs demandes de retirer le projet de délibération modifiant la composition de la quatrième institution du Pays.Le Conseil économique, social et culturel (CESC) avait donné la semaine dernière un avis défavorable au projet de délibération.La redistribution des sièges prévoyait notamment le passage de trois collèges à quatre. Le collège Développement étant ajouté aux collèges des salariés, des entrepreneurs et travailleurs indépendants et Vie collective.Dans le collège des salariés, Il fallait noter que la CSTP-FO ne devait avoir, après ces modifications, que trois sièges au lieu de cinq. La CSIP et A Ti'a i Mua perdait aussi un fauteuil passant de trois sièges à deux.