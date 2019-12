Flosse pousse pour ses listes d'union avec le Tavini

"Hier au soir encore nous discutions avec les représentants Tavini de Taputapuatea et l’accord a été conclu pour cette liste d’alliance, le Amuitahiraa."

"Avec des conditions. Les listes doivent présenter un programme en accordance avec les combats du parti, par exemple tout ce qui est la réinscription sur la liste des pays à décoloniser" nous explique la secrétaire générale du Tavini, Vanina Crolas. "Mais nous n'en sommes pas encore à la composition des listes. Là, on va nous transmettre les propositions de listes, d'ouverture ou non, puis la direction du parti donnera son avis. Rien n'est définitif aujourd'hui. À Taputapuatea, nous avons effectivement reçu une liste d'ouverture avec le Tahoera'a mais aussi avec des membres de la société civile."

"On ne peut pas parler d'alliance puisque les deux chefs ne se sont pas mis d'accord. On ne peut parler que d'ouverture, de gens qui veulent travailler ensemble pour des objectifs communs. On ne s'opposera pas à ça, ça a toujours été la ligne du parti pour les municipales."

Tahiti, le 29 décembre 2019 -C'est sur le plateau de TNTV que Gaston Flosse a décidé d'annoncer, vendredi 27 décembre, une alliance avec le Tavini sur la commune de Taputapuatea à Raiatea :Le leader orange plaide depuis de longs mois pour une alliance générale avec le parti bleu ciel, mais Oscar Temaru freine des quatre fers. La position officielle du Tavini Huiraatira reste que chaque section peut décider de créer des listes d'ouverture avec n'importe quel autre parti...Elle met donc un gros bémol à la déclaration de Gaston Flosse :Malgré tout, le rapprochement bleu-orange fait son chemin au sein des sections locales, une logique purement arithmétique montrant que, bien souvent, ça sera la stratégie la plus efficace pour espérer battre les maires sortants. Ces derniers appartiennent, à une écrasante majorité, au Tapura Huiraatira d'Édouard Fritch. Et enlever ses maires à Édouard Fritch serait la seule façon de le battre aux prochaines élections territoriales de 2023...Ainsi, les discutions entre les responsables Tahoera'a et Tavini sont bien avancées à Arue, Paea, Mahina et Teva i Uta. Mais encore aucune liste d'union n'a été annoncée officiellement dans ces communes, même si de premières listes pourraient être présentées dès cette semaine.À Papeete, Gaston Flosse a annoncé avoir réussi à séduire le Here Ai’a pour rejoindre sa liste Amuitahiraa, mais il aimerait surtout obtenir une alliance avec le Tavini. Le parti souverainiste avait obtenu 39% des voix aux dernières municipales, une réserve nécessaire pour espérer battre Michel Buillard sur ses terres... Mais aussi un bon espoir de victoire en solo pour le Tavini, qui reste pour l'instant sur une position de liste 100% Tavini, même si cette position pourrait encore changer.Mais l'idée de cette alliance orange-bleu ne séduit pas tous les militants indépendantistes. A Moorea, les sections locales se sont déjà prononcées pour une liste Tavini avec une ouverture à la société civile, excluant toute alliance avec le parti au fe'i.