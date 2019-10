Municipales 2020 : Papeete convoitée

Véritable secret de polichinelle, l’éventualité d’une candidature de Gaston Flosse à Papeete aux municipales est sur toutes les lèvres depuis plusieurs mois. Et s’il n’a toujours pas annoncé officiellement sa décision, ou s’il n’est même pas inscrit sur les listes électorales à l’heure actuelle, le leader du Tahoeraa « tourne » déjà depuis plusieurs mois dans les quartiers de la capitale, accompagné notamment du président du Here Ai’a et ancien directeur du marché de Papeete, Romeo Tauraa, et de sa représentante originaire de Papeete, Vaitea Le Gayic.



Stratégiquement, le leader orange et ancien maire de Pirae peut difficilement se permettre un duel direct dans son ancienne commune face à Edouard Fritch. A 88 ans, une défaite face à son ancien « fils spirituel » serait trop lourde à assumer pour la suite de sa carrière politique. En choisissant Papeete, Gaston Flosse s’assurerait une formidable légitimité en cas de victoire et pourrait à la fois se permettre une défaite sans grande conséquence face à un tavana historique.



Pour arriver à ses fins, comme dans d’autres communes de Polynésie, le leader orange pousse pour une candidature d’union avec le Tavini à Papeete. Et la possibilité de se ranger derrière une liste menée par Gaston Flosse fait son chemin au sein du parti indépendantiste. Problème, une personne au sein du Tavini est encore très frileuse à l’idée d’une telle union : le président du parti Oscar Temaru.



A cinq mois des élections municipales, les 15 et 22 mars prochain, la donne a encore le temps de changer. Mais une chose est certaine, les grandes manœuvres politiques ont commencé.