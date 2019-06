Flosse éligible pour les municipales de 2020

Lire aussi : Inéligibilité pour Flosse, amende pour Fritch

C’est l’une des conséquences à retenir de la décision rendue jeudi matin dans l’affaire de la citerne d’Erima, Gaston Flosse, pourra bien être éligible lors des élections municipales de 2020. La condamnation du leader du Tahoeraa par le tribunal correctionnel de Papeete à trois ans d’inéligibilité n’a en effet pas été assortie d’une « exécution provisoire ». L’appel et la cassation étant suspensifs, Gaston Flosse peut miser sur une décision définitive dans cette affaire au plus tôt entre la fin 2020 et le début 2021.Or la fin de l’inéligibilité de Gaston Flosse pour les affaires des emplois fictifs et du SED intervient le 23 juillet prochain. Le leader du parti orange aura donc, en l’état actuel des choses, une fenêtre de tir pour se présenter aux élections municipales prévue début 2020 s’il le souhaite.