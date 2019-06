Inéligibilité pour Flosse, amende pour Fritch

PAPEETE, le 27 juin 2019 - L’ancien président et ancien maire de Pirae, Gaston Flosse, a été condamné jeudi matin à deux ans de prison avec sursis, trois ans d’inéligibilité et dix millions de Fcfp d’amende par le tribunal correctionnel de Papeete dans l’affaire de la citerne d’Erima. L’actuel président et maire de Pirae, Edouard Fritch, « qui n’est pas à l’origine de la situation », selon le tribunal, a été condamné à une simple amende de 5 millions de Fcfp dans cette même affaire.



Le tribunal correctionnel de Papeete a rendu jeudi matin son délibéré dans la très médiatique affaire politico-financière de la citerne d’eau d’Erima. Médiatique parce qu’elle implique les deux principaux leaders autonomistes du Pays et désormais opposants, le président du Tahoeraa, Gaston Flosse, et le président du Tapura, Edouard Fritch. Les deux ancien et actuel présidents étant poursuivis pour en leur qualité d’ancien et actuel maire de la commune de Pirae, pour avoir fait supporter la facture d’eau du domicile de Gaston Flosse à Arue par les habitants de la commune de Pirae.



Dans sa décision de jeudi matin, le tribunal a commencé par rejeter les « exceptions de nullité » soulevées à l’audience du 6 juin dernier par la défense. Il a ensuite condamné les quatre prévenus du dossier pour « détournement de fonds publics » et « recel » du délit à des degrés de responsabilité différents, et à des peines échelonnées en fonction de leur implication.