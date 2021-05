Extractions : Menace de blocage de vallée de Mapuaura

Mardi, le président de l'association et membre du Cesec, Anthony Tihoni, soutenu par une grande partie des propriétaires terriens, veut se faire entendre. Selon lui, malgré les nombreuses sollicitations auprès des autorités du Pays, “rien n'est fait et les propriétaires en ont marre et veulent mettre un terme à tout cela”. Il affirme que “les ballets de camions” continuent tous les jours. “On ne sait pas ce qu'attend le Pays pour réagir” assure-t-il dépité, tout en prévenant : “On va prendre les devants”.