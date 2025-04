“Et pourquoi pas ?” au musée de Tahiti

Tahiti, le 15 avril 2025 – Enfants et adultes, dix élèves de l’Adac vont partager leur passion pour le théâtre au musée de Tahiti et des îles, ce jeudi et ce samedi, à travers des sketchs humoristiques. Ces deux représentations marquent le coup d’envoi d’un “festival”, lors duquel l’association de la Presqu’île mettra en lumière des adolescents du CJA de Papeari, avant de jouer à Tubuai.





“Et pourquoi pas ?” C’est le titre de la prochaine représentation de l'association des apprentis comédiens (Adac), qui sonne comme une invitation à l’intention des spectateurs, mais aussi à oser monter sur scène à tout âge. Sept adultes et trois enfants, dont une jeune élève ayant cinq ans de cours à son actif, ont rendez-vous avec le public, ce jeudi et ce samedi, au terme d’un mois et demi de préparation, qui s’est intensifiée tous les soirs depuis la semaine dernière. Pendant une heure et demie, ils joueront des sketchs humoristiques inspirés par le quotidien, autour des thématiques du voyage ou encore des grands-parents.



​Démocratiser le théâtre

Après



Pour l’association, ces deux premières soirées marquent le coup d’envoi d’un “festival” ponctué par plusieurs rendez-vous jusqu’en fin d’année. En juin, ce sont des élèves du CJA de Papeari qui monteront sur scène, toujours au Fare Iamanaha, lors de trois représentations autour des légendes de Teva i Uta, dont deux ouvertes au public scolaire. Une étape est également prévue à Tubuai, après Rangiroa l’an dernier.

Après une précédente représentation à Taravao en décembre, la troupe a décidé de mettre le cap sur Punaauia, au musée de Tahiti et des îles où la salle de conférence fera office de salle de spectacle. Une belle opportunité, mais aussi une première pour l’équipe. “On veut élargir la promotion de l’association et du théâtre à Tahiti, en particulier à la Presqu’île. Le musée, c’est un lieu important, qui présente aussi l’avantage de proposer des tarifs associatifs”, remarque Heiana Ollivier, professeure de théâtre et directrice artistique engagée dans ce domaine depuis une vingtaine d’années. “J’ai hérité cette passion pour l’art oratoire de mes parents et, Papeari étant ma commune d’origine, j’ai à cœur de développer le théâtre à la Presqu’île”, poursuit-elle.Pour l’association, ces deux premières soirées marquent le coup d’envoi d’un “festival” ponctué par plusieurs rendez-vous jusqu’en fin d’année. En juin, ce sont des élèves du CJA de Papeari qui monteront sur scène, toujours au Fare Iamanaha, lors de trois représentations autour des légendes de Teva i Uta, dont deux ouvertes au public scolaire. Une étape est également prévue à Tubuai, après Rangiroa l’an dernier.

​Infos pratiques Jeudi 17 et samedi 19 avril, à 18 h 30, au musée de Tahiti et des îles. Tarifs : 2 800 francs pour les adultes et 1 800 francs pour les enfants. Billetterie sur place ou sur www.monspectacle.pf . Les fonds récoltés participeront au financement de cours de théâtre à destination de jeunes en décrochage scolaire et d’adultes en difficulté d’insertion. Plus d’infos sur la page Facebook Adac Tahiti

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 15 Avril 2025 à 16:39 | Lu 227 fois