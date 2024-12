La comédie se joue à Taravao

Tahiti, le 10 décembre 2024 – Une troupe d’apprentis comédiens se prépare à monter sur scène, lundi 16 décembre, au cinéma Majestic Iti de Taravao. Ils présenteront huit sketchs “pour faire rire” et, pourquoi pas, inspirer de nouvelles vocations parmi le public.





Ils se préparent depuis près d’un an. Sept comédiens amateurs de la Presqu’île vont jouer huit sketchs dans la salle du cinéma Majestic Iti, lundi 16 décembre. Ce spectacle d’une durée d’une heure et demie est orchestré par Heiana Ollivier, professeure de théâtre et directrice artistique de l’Association des apprentis comédiens (Adac). “Ils se donnent à fond et de façon assidue pour offrir une belle performance”, remarque-t-elle, à raison de trois répétitions hebdomadaires à Papeari. “Pour certains, la première fois qu’ils sont montés sur scène, c’était début novembre, lors du festival de théâtre que nous avons organisé à Rangiroa. On veut exporter le théâtre dans les îles, parce que les habitants n’ont pas forcément la possibilité de se déplacer à Tahiti. L’année prochaine, ce sera à Tubuai.”



La démarche est la même au sud de Tahiti, où les représentations théâtrales sont relativement rares. Pour donner envie aux spectateurs de troquer les écrans contre le spectacle vivant, la troupe mise sur la comédie. Les sketchs ont été choisis par les comédiens sur la bibliothèque de ressources en ligne Proscenium, en prenant soin de les adapter aux spécificités locales. “Ça tourne autour de la famille, du quotidien et des travers humains. On veut faire rire le public. C’est Noël : on veut s’amuser !”, précise Heiana Ollivier.



Des amateurs passionnés

S’amuser, c’est précisément ce que recherchent les membres de la troupe. À commencer par Teva Cheung : “Ces répétitions, c’est beaucoup de plaisir parce qu’on peut dire toutes les bêtises qu’on veut ! On passe un bon moment avec les autres comédiens. Ça permet de se détendre et de s’exprimer. On s’améliore encore et encore sur la diction, la gestuelle et les jeux scéniques.” Pour Mong Lan Nguyen, le théâtre est devenu une passion, qu’elle espère contagieuse. “J’aime beaucoup travailler en équipe et jouer des personnages qui ne me correspondent pas dans la vie réelle. C’est bon enfant et le public est toujours bienveillant ici. C’est bien que ça se passe à la Presqu’île. On aimerait entraîner plein de gens avec nous : ce n’est pas évident de se lancer, mais ça vaut le coup !”, assure-t-elle.



Ce rendez-vous unique devrait permettre de faire connaître l’association auprès des petits comme des grands. Pour les acteurs, il s’agira de réussir à gérer le stress pour se libérer sur scène et amuser la galerie.



Infos pratiques Spectacle de l’Adac, lundi 16 décembre, à 19 heures, au cinéma Majestic Iti, à Taravao. Tarifs : 1 500 francs (adultes) et 500 francs (enfants, moins de 12 ans). Vente des tickets sur place ou réservations via la page Facebook de l’association. Tél. : 87 76 09 20.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 10 Décembre 2024 à 16:35 | Lu 342 fois