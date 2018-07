Edouard Fritch : la défiscalisation nationale "n'est pas un luxe"

"Nous espérons vous avoir éclairé sur nos désirs sincères de développement et notre volonté de modernisation de notre pays. Depuis le début de notre mandat, nous avons pris en main le redressement économique et social de notre collectivité. Nous avons montré qu'une gouvernance basé sur l’intérêt général et le rassemblement non partisan des élus de proximité, les maires et les conseillers municipaux, peut ramener la Polynésie sur le chemin de la croissance et de l'apaisement politique et social. Nous avons montré que notre gouvernance est en rupture avec celle du passé

"appliqué une convictions simple : le rassemblement et le dialogue valent mieux que l’affrontement et le rapport de force systématique. C'est aussi l'attitude que j'ai adoptée avec l'Etat. Je vous rassure il n'y a pas d’hypocrisie dans cette relation. Il y a simplement le désir de construire le pays dans la paix et la prospérité."

Nous reconnaissons avoir été de mauvais élèves durant une longue période, période d’instabilité politique due à nos propres turpitudes." "Toutefois malgré les grandes difficultés économiques et sociales les Polynésiens n'ont jamais créé de troubles sociaux ou pressé l'Etat de régler nos difficultés politiques",

"Au contraire les Polynésiens ont assumé la responsabilité de leurs propres choix, presque en silence. Nous avons assumé notre autonomie politique sans nous plaindre auprès de l'Etat. Nous avons voulu cette autonomie au sein de la République et nous la voulons plus que jamais. Nous ferons tout pour la préserver. C'est la seule forme institutionnelle garante de notre identité tout en cheminant dans notre intégration au sein du Pacifique, de l'Europe et de la mondialisation."