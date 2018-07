Défiscalisation nationale : "une réponse avant la fin de l'année" (Gérald Darmanin)

"J'ai vu plusieurs sujets effectivement qui méritent une décision rapide, peut-être demain dans le cadre du projet de loi de finances que je porterai, d'autres dans un temps plus moyen préparant ainsi la visite du président de la République l'année prochaine

"En général à Bercy, on n'aime pas trop ça la défiscalisation. On n'aime pas trop ça car il s'agit de défalquer un montant d'impôt d'un impôt. Lorsqu'on fait une bonne gestion le mieux c'est de baisser le montant des impôts et pas garder des impôts haut pour permettre ensuite par des moyens administratifs de les baisser plus ou moins",

J'ai vu que (la page avec les) erreurs du passé avaient été tournées, que vous avez pris les choses à bras-le-corps. J'ai vu aussi beaucoup d'entreprises très motivées. Je m'engage en retournant à Paris à travailler pour que non seulement la défiscalisation tienne au moins jusqu'à 2025. Mais cela ne veut pas dire que cela sera la fin. Nous réévaluerons un certain nombre de points de ce dispositif de manière postérieure, je l'espère, à la réélection du président de la République, et nous regardons aussi les secteurs qui ont été peut-être effacés pour permettre de soutenir votre activité économique. La volonté du gouvernement d'Emmanuel Macron n’est pas de ne pas dépenser d'argent public, c'est de ne pas dépenser d'argent public pour qu'il aille dans les tonneaux des Danaïdes, pour qu'il aille en subvention. Il faut que chaque euro dépensé permette de créer des emplois, de faire vivre des familles. Oui, je regarderai avec sérieux et vous aurez ici une réponse d'ici la fin de l'année."

Je trouve inacceptable que des agents publics ou des jeunes lorsqu'ils passent des concours publics le fassent à minuit ou une heure du matin. Ce n’est pas normal que cela se passe ainsi"

En ce qui concerne mon ministère, nous organiserons en septembre les concours des douanes et des finances publiques à une heure raisonnable avec sans doute des sujets différenciés mais tenant du même programme. Nous arrivons à le faire pour le baccalauréat. Cela permettra de donner les mêmes chances à ceux qui passent les concours en Polynésie française." "Pour les autres ministères, je porterai la demande",

"J'entends la demande très forte des Polynésiens de revenir et notamment des familles polynésiennes"

e ne peux pas être démagogique. On ne va pas créer des postes pour le plaisir de créer des postes et faire revenir des Polynésiens. De même il n'est pas tout à fait souhaitable qu'il n'y ait que des Polynésiens dans le corps des fonctionnaires publics d'Etat. Il y a une fonction publique territoriale pour cela. Il est bon que les agents publics puissent dans leur mobilité aller en métropole dans d'autres territoires ultramarins et échanger. (...) La fonction publique d'Etat a intérêt à ce qu'elle soit d'Etat et que ses fonctionnaires puissent se former et travailler avec des collègues qui ne soient pas que des Polynésiens et des problématiques polynésiennes."

e comprends qu'il y a une difficulté à voir que des métropolitains savent à peu près quand ils vont revenir auprès de leur famille ou de leur territoire de naissance. (...) On doit partir et savoir à peu près quand on revient même si ce temps peut être plus moins long."