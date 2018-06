Diffusion des trois chaînes beIN SPORTS sur Vini TV

PAPEETE, le 12 juin 2018- C’est un bonne nouvelle pour les fans de football : pendant toute la durée de la coupe du monde Russia 2018, du 13 juin au 15 juillet, les programmes de beIN sports seront de nouveau disponibles sur le bouquet de l’opérateur polynésien, Vini TV, moyennant un abonnement supplémentaire de 1 790 F/moisL’éditeur des chaînes beIN SPORTS avait pris la décision d’interrompre la diffusion de ses chaînes beIN SPORTS 1 et beIN SPORTS 2 en Polynésie française à compter du 01/01/2018. Afin d’assurer une continuité dans la diffusion de programmes sportifs de qualité, Vini a remplacé les deux chaînes beIN SPORTS par SFR Sport 1 et SFR Sport 2, qui diffuseront les matchs de la Champions League et de l’Europa League à compter d’août et septembre 2018.A la mi-mai, beIN SPORTS a recontacté la société VINI pour reprendre la diffusion de ses chaînes en Polynésie française, sur la base d’un nouveau contrat. Malgré des délais très courts de mise en œuvre pour les équipes commerciales et techniques, Vini a fait de ce projet une priorité afin de permettre à ses clients de suivre en intégralité la Coupe du Monde de la FIFA™, et ce, avant que le 1er match ne se joue !Les abonnés pourront donc profiter de l’ensemble des matchs en direct, beIN étant la seule chaîne à proposer l’intégralité des rencontres de la compétition, soit 64 matchs en direct.beIN sport retransmettra tous les matchs de l’équipe de France ainsi que toutes les autres affiches de la coupe du monde FIFA, dont 36 en exclusivité sur ses antennes.beIN SPORTS 1, beIN SPORTS 2 et beIN SPORTS 3 seront donc diffusées en direct en Polynésie française à compter du 13 juin 2018. Les trois chaînes seront accessibles à tous les clients Vini TV SAT et Vinibox RUN, MOVE et SPRINT (via l’IPTV), grâce à une option commercialisée à 1 790 F/mois. Cette nouvelle offre vient compléter les chaînes sportives déjà diffusées par Vini TV.