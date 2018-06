Russia 2018: le calendrier des matchs à télécharger

PAPEETE, le 12 juin 2018- Le coup d'envoi de la Coupe du monde de football aura lieu le 14 juin prochain en Russie. Trente-deux nations s'affronteront pour tenter de succéder à l'Allemagne.

Comme le veut la tradition, c'est le pays hôte, la Russie, qui ouvrira le bal, face à l'Arabie Saoudite.



L'équipe de France fera ses débuts dans cette Coupe du monde le 16 juin face à l'Australie, à 12h. Les Bleus seront les grands favoris du groupe C, dans lequel ils retrouveront aussi le Danemark et le Pérou.



Pour vous aider à suivre les résultats de tous les matchs, et vivre pleinement ce grand évènement sportif, Tahiti Infos vous offre ce calendrier à télécharger. Vous pourrez l'imprimer et y noter tous les résultats des matchs...



Télécharger le calendrier en format Poster en cliquant sur le lien ci dessous