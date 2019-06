Deux jours de procès pour le cambrioleur qui avait tué un papy de 83 ans à Pirae

PAPEETE, 14 juin 2019 - Lors d’un cambriolage en décembre 2016, Lewis Opuu avait été surpris par l'octogénaire propriétaire des lieux et l'avait tabassé. Le vieil était mort quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Le procès aux assises du jeune homme auteur de cette agression aura lieu les 27 et 28 juin prochains.



C'est l'autre affaire très médiatisée de la session d'assises qui s'ouvre mardi pour deux semaines au Palais de justice de Papeete. L’instruction à l’audience du procès de Lewis Opuu occupera les magistrats de la cour d’assises de Papeete sur deux journées, les 27 et 28 juin. Cet homme de 24 ans est accusé de tentative d’assassinat. Il encourt une peine de réclusion à perpétuité, pour vol avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner.



Lors d’un cambriolage qui avait dérapé, le 21 décembre 2016 sur les hauteurs de Pirae, Lewis Opuu avait tabassé le papy de 83 ans qui tentait de s’interposer. Frappé au visage, à coups de poings et de pieds, l’homme avait été laissé inconscient. C’est sa femme qui l’avait découvert dans une mare de sang, de retour au domicile. Lors de l’admission du vieil homme en soins intensifs, le médecin avait constaté plusieurs plaies, des ecchymoses, et surtout une fracture très inquiétante du rachis cervical.



Originaire de Hitia'a O Te Ra, le cambrioleur âgé de 21 ans à l’époque des faits, s'était rendu en ville avec un compère, dans le but avoué de commettre des cambriolages. Après avoir visité une première maison située dans le quartier Aute 3, à Pirae, pour y voler du linge et du matériel multimédia, le jeune homme avait poursuivi par le cambriolage de la villa voisine, celle de la victime.



Lors de son interpellation, le 9 janvier 2017, il avait reconnu avoir frappé le vieillard, tout en précisant qu’il ignorait l’avoir tué. Fin juin, il comparaîtra détenu à son procès aux assises avec le risque d’être renvoyé en détention avec la peine maximale.