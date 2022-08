Desserte maritime Taravao-Papeete : Le gouvernement en mode “projet”

Tahiti, le 24 août 2022 – Alors que plusieurs projets privés de desserte maritime entre Taravao et Papeete voient le jour, le gouvernement annonce étudier l’opportunité d’une telle alternative au transport terrestre, sans exclure le principe d’une délégation de service public. Pour la première navette, il faudra encore attendre.



"Nous souhaitons vraiment apporter une solution de désenclavement pour les habitants de Taravao qui passent des heures sur la route, dans les transports, pour aller travailler en ville", expliquait



Un cadre à définir



“Si l’opportunité de création de cette ligne maritime fait l’unanimité, il est nécessaire d’aborder le projet de manière coordonnée et raisonnée entre les différents opérateurs et les institutions concernées”, relativise cependant le gouvernement qui annonce au demeurant être en réflexion sur la faisabilité d’un tel projet de transport maritime. “Les communes, par exemple, sont parties prenantes au transport maritime. En effet, la mise en œuvre d’un service de transport maritime entre deux points d’une même commune, ou entres deux communes, relève de leur compétence. L’ouverture d’une nouvelle ligne maritime, jamais exploitée à ce jour, exige de s’inscrire dans une gestion en mode “projet” dont les objectifs seront de définir le dimensionnement des moyens prenant en compte tous les éléments d’appréciation des coûts d’exploitation. En outre, la gestion du projet devra identifier les besoins, les coûts et les délais de construction ou d’aménagement des infrastructures, en particulier pour l’aménagement du débarcadère Tatutu dans la baie de Phaëton et/ou de lieux de parking.”



Quant à mettre en place une délégation de service public pour encadrer un tel projet de desserte, pour le gouvernement les éléments d’analyse manquent encore. “L’absence ou l’insuffisance d’éléments de référence pour l’exploitation de cette ligne maritime constitue un obstacle à l’identification des besoins financiers permettant de définir, si tel est le choix retenu, un périmètre équilibré d’une délégation de service public. Les mouvements pendulaires liés au travail, aux loisirs, à la consommation, à la mobilité résidentielle, etc. forment une masse non négligeable entre Taravao et Papeete.”



Dans un contexte où les déplacements depuis les communes périphériques de Papeete ont considérablement évolué une route maritime Taravao-Papeete aurait la vertu d’améliorer les modes de transport. “Si on considère la forte demande de transport tant pour les déplacements des personnes que pour les marchandises, la desserte de la Presqu’ile pourrait être un marché potentiel de transport régulier par voie maritime. Il s’agit d’envisager une alternative au seul trafic routier qui arrive à saturation avec les contraintes et inconvénients divers (sécuritaire, environnementaux, etc.) et ce afin d’accompagner les plans de développement des communes de la Presqu’île”, admet le communiqué du conseil des ministres. Le gouvernement annonce au demeurant vouloir se positionner et statuer sur l’opportunité de cette desserte comme sur les besoins en financement en résultant. Une étude d’évaluation et de définition du besoin, à laquelle toutes les parties prenantes seront associées, complétée par une analyse financière ciblée, sera bientôt mise en place. Son objectif sera de déterminer le périmètre acceptable d’un financement public en considération des meilleures options de transport par voie maritime et ainsi répondre aux défis et perspectives à long terme favorisant le développement harmonieux du transport maritime régulier et pérenne entre Taravao et Papeete. “Nous souhaitons vraiment apporter une solution de désenclavement pour les habitants de Taravao qui passent des heures sur la route, dans les transports, pour aller travailler en ville”, expliquait en avril dernier le directeur commercial du groupe Aremiti, Samuel Matton. Il se trouve que la société de transport maritime n’est pas la seule à nourrir un tel projet. 