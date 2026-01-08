

Des riverains “Inquiets et ulcérés” par le projet Les Terrasses de Tetavake

Tahiti le 15 janvier 2026 – Les résidents de l’immeuble Vai Hau à Punaauia interpellent les pouvoirs publics pour dire leur inquiétude concernant le nouveau projet de la société Imagine Promotion Les Terrasses de Tetavake, situé au-dessus de leur immeuble et qui vient d’obtenir un permis de construire. Plusieurs années après la construction des Jardins de Tetavake par le même promoteur, ces résidents soulèvent “des risques d’atteintes à la sécurité des biens et des personnes”.



Les copropriétaires de la résidence Vai Hau située derrière la mairie de Punaauia ont alerté l’administration du Pays, en décembre dernier, par le biais du dépôt d’un “recours gracieux” auprès de la Direction de la construction et de l’aménagement (DCA). Ils y font part de ce qu’ils estiment “des risques” qu’ils encourent, après la délivrance le 07 novembre dernier du permis de construire pour le projet Les Terrasses de Tetavake porté par la société Imagine Promotion.

Ces derniers font part de leur forte inquiétude par rapport à “la manière dont se dérouleront les travaux de construction des Terrasses de Tetavake” et soulèvent “des risques d’atteintes à la sécurité des biens et des personnes”. Ils précisent même avoir gardé “un très mauvais souvenir” de ceux liés à la construction des Jardins de Tetavake, un programme de 97 logements répartis dans trois bâtiments et situé juste au-dessus de leur immeuble.



Un des copropriétaires assure même que “lors des travaux de terrassement des Jardins de Tetavake, les épisodes pluvieux de la fin de l’année 2022 et du début de l’année 2023 o



Les copropriétaires rappellent qu’ils ont à maintes reprises tenté “d’alerter”, le tāvana de Punaauia, Simplicio Lissant, le Pays ainsi que le promoteur Franck Zermati, “des risques encourus” notamment lors des intempéries. Leurs courriers sont restés lettres mortes. Les copropriétaires de la résidence Vai Hau située derrière la mairie de Punaauia ont alerté l’administration du Pays, en décembre dernier, par le biais du dépôt d’un “recours gracieux” auprès de la Direction de la construction et de l’aménagement (DCA). Ils y font part de ce qu’ils estiment “des risques” qu’ils encourent, après la délivrance le 07 novembre dernier du permis de construire pour le projet Les Terrasses de Tetavake porté par la société Imagine Promotion.Ces derniers font part de leur forte inquiétude par rapport à “la manière dont se dérouleront les travaux de construction des Terrasses de Tetavake” et soulèvent “des risques d’atteintes à la sécurité des biens et des personnes”. Ils précisent même avoir gardé “un très mauvais souvenir” de ceux liés à la construction des Jardins de Tetavake, uet situé juste au-dessus de leur immeuble.Un des copropriétaires assure même que “lors des travaux de terrassement des Jardins de Tetavake, les épisodes pluvieux de la fin de l’année 2022 et du début de l’année 2023 o nt charrié un nombre incalculable de terre, de cailloux et de branchages, lesquels ont fini par boucher le dalot, caniveau passant sous la route, situé à l’arrière la mairie de Punaauia.”Les copropriétaires rappellent qu’ils ont à maintes reprises tenté “d’alerter”, le tāvana de Punaauia, Simplicio Lissant, le Pays ainsi que le promoteur Franck Zermati, “des risques encourus” notamment lors des intempéries. Leurs courriers sont restés lettres mortes.

Inquiétudes lors des fortes pluies Dans leur courrier, les copropriétaires de l’immeuble Vai Hau se disent “inquiets et ulcérés” en rappelant aux autorités du Pays que depuis la construction du complexe des Jardins de Tetavake ils continuent de subir les désagréments en raison de “l’instabilité et l’érosion accélérée des talus et berges de l’exutoire servant à collecter les eaux pluviales des Jardins de Tetavake”, les “chutes et risques de chute avérées de grosses pierres” issus des talus des jardins de Tetavake ou encore le “remplissage à plusieurs reprises du bassin dégraveur” qui a nécessité, plusieurs curages, effectués par la Direction de l’équipement.



Un des copropriétaires assure, dépité, que “maintenant, à chaque gros épisode pluvieux, nous assistons impuissants depuis nos terrasses à l’énorme débit d’eau provenant des Jardins de Tetavake, en raison de la disparition de toute la végétation qui couvrait le talweg et qui permettait d’absorber efficacement les eaux pluviales”.



Pour lui, “la situation ne fait que s’aggraver” : “d’énormes blocs se détachent fréquemment des berges et de grands pūrau menacent de s’effondrer dans l’exutoire.” Il ne comprend d’ailleurs pas pourquoi il n’y a aucune réaction des pouvoirs publics : “Qu’attendent-ils ? que la situation empire ? que des plaintes au pénal soient finalement déposées ?” Lors des fortes pluies de décembre dernier, ses voisins, les résidents des Jardins de Tetevake, ont été, dit-il, “violemment impactés par des coulées de boue (…) et ce à peine un an après la livraison de leurs logements”. Des dégâts ont été constatés dans les piscines, une vingtaine de portes coupe-feu a été endommagée et les parties communes ainsi que les garages ont été gagnés par la boue.



Raisons pour lesquelles les résidents de Vai Hau se disent “très soucieux” des techniques de terrassement et de construction du projet des Terrasses de Tetavake qui prévoit des mouvements de terrain sur plus de 18 000 m³. Les résidents de Vai Hau demandent donc l‘intervention de représentants de l’administration in situ afin de constater par eux-mêmes et de prolonger leur surveillance “durant les phases de construction [de ce nouveau programme] s’agissant notamment de la gestion des risques encourus”. Et ils n’excluent pas d’ester en justice, s’ils le jugent nécessaire.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 15 Janvier 2026 à 19:24 | Lu 501 fois



