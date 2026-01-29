Un véhicule se retourne à Arue

Tahiti le 14 février 2026. Un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule à Arue samedi soir en face du stade Boris Léontieff. Seul en cause, le conducteur est indemne.







Grosse frayeur samedi soir à Arue. Peu avant 20 heures, un véhicule type 4X4 s’est retourné sur la chaussée en face du stade Boris Léontieff.





Pour une raison qu’il reste encore à définir, le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture avant de percuter le terre-plein central de faire un tonneau.





Après l’arrivée des pompiers sur place, de la gendarmerie et de la police municipale, le conducteur a pu être extrait indemne de son véhicule.





Il a été emmené au CHPF pour des analyses complémentaires.





