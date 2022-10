Delbi Villa Gongora survole les Oceania de trail

A suivre prochainement, la performance de Lauriane Bisch qui disputera le 23 octobre les Oceania du 10 km en Australie. Tout sourit cette année à Delbi Villa Gongora. Victorieux déjà du Tupuna Trail , en mai dernier lors du Xterra de Moorea, la mobylette péruvienne a offert une nouvelle démonstration, samedi en Nouvelle-Zélande, à l'occasion des Oceania de trail. Sur un parcours de 83 km dessiné autour de la ville de Christchurch, Villa Gongora n'a quasiment jamais été inquiété par ses rivaux. Sur les 28 premiers kilomètres, Samuel Hansby a tenté de s'accrocher à la foulée du coureur tahitien. Mais presque inexorablement, Delbi Villa Gongora s'est détaché pour s'envoler vers la victoire. Et au bout d'un peu plus de 9 heures et demi d'efforts, 9h35'25 pour être précis, il franchissait la ligne d'arrivée en vainqueur. À 24 minutes, Denis Finn a réussi à reprendra la deuxième place à Samuel Hansby qui a complété le podium.A suivre prochainement, la performance de Lauriane Bisch qui disputera le 23 octobre les Oceania du 10 km en Australie.

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 16 Octobre 2022