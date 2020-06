Décès de Rosina Layton-Thunot, figure du basket tahitien

Le basket-ball polynésien perd l'une de ses icônes. Rosina Layton-Thunot est décédée lundi à l'âge de 86 ans. Elle était l'une des figures emblématiques du club de l'AS JT, avec lequel elle a remporté de 1951 à 1954, le championnat de Tahiti et la coupe de Tahiti.Elle a également été présélectionnée pour les premiers Jeux du Pacifique Sud à Fidji en 1963. En 1976, elle a été récompensée pour son "accomplissement dans le basket-ball" par la médaille de bronze de la Jeunesse et des sports. Enfin, en 2002, c’est la médaille d’or qu’elle a obtenu.En 1966, Rosina Layton-Thunot est devenue dirigeante et présidente de la section backet du club de l’AS JT, et membre du comité directeur, puis vice-présidente de la région fédérale de basket-ball de 1982 à 1995. Elle a ensuite été vice-présidente de la Fédération tahitienne de basket-ball de 2000 à 2004.Et le 30 mai, celle que l'on surnommait Mamie Nina a été élevée au rang de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui par le président du Pays, Edouard Fritch."Mamie Nina Thunot s’en est allée vers un monde meilleur.Le basket polynésien perd un des plus anciens piliers de la discipline", a indiqué la Fédération tahitienne de basket-ball sur sa page Facebook.