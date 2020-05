Rosina Layton-Thunot élevée au rang de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui

En effet, Rosina Layton Thunot a œuvré pour le sport et plus particulièrement dans la discipline du basket-ball. Elle a remporté de 1951 à 1954, le championnat de Tahiti et la coupe de Tahiti avec son club l’AS JT. En 1952, alors qu’elle avait 18 ans, elle est devenue capitaine et meneuse de son équipe. Elle a également été présélectionnée pour les 1rs Jeux du Pacifique Sud à Fidji en 1963. En 1976, elle a été récompensée pour son « accomplissement dans le basket-ball » par la médaille de bronze de la Jeunesse et des sports. Enfin, en 2002, c’est la médaille d’or qu’elle a obtenu.