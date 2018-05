Cyclisme - La Ronde Tahitienne : Aventures humaines, interviews croisées

Parole à Kylie Vernaudon :



Tes impressions à l’arrivée ?



« Cela s’est super bien passé, la course, les conditions, l’animation, tout était au top en fait. Je gagne aujourd’hui donc je tiens à remercier ma famille et l’organisation. J’avais mes enfants à l’arrivée, j’ai couru avec mes deux frères, c’était juste un bonheur familial. Je finis 14e au scratch et première féminine, c’est un très bon résultat quand même, je suis très satisfaite. »



L’analyse de ta course ?



« C’était très bien, moins dur que l’année dernière, où c’est peut-être que j’avais un peu plus d’entrainement ! J’ai fait le parcours de 55 km avec les deux passages difficiles du Tahara’a, c’est là que les écarts assez conséquents se sont formés et que j’ai pu tirer mon épingle du jeu, parce que j’aime les montées. C’est là que j’ai fait la différence, j’ai tenu les gars, il fallait juste aller jusqu’au bout et c’est une fierté d’arriver et de terminer cette ronde sous le regard de mes enfants. »



On sent que le côté sportif se fait de plus en plus présent ?



« C’est vrai qu’à la base, c’est une cyclo, il ne devait pas trop y avoir de combat, mais chaque sportif a toujours envie de faire mieux. L’année dernière, j’avais fait dans les trente, cette année mon objectif était d’être dans les quinze, objectif atteint. C’est vraiment magnifique de voir autant de personnes qui se présentent et surtout autant de femmes car c’est notre combat que de promouvoir le cyclisme féminin. Rien que sur le 55 km, on devait être une soixantaine, c’est du jamais vu. Merci à l’organisation. Grand bravo à Benoit Rivals et à tout son staff pour cet évènement magique. »