Covid-19 : Le "plus dur" de l'épidémie est passé

"On a plutôt des bonnes nouvelles", a indiqué mercredi le docteur Pierre-Henri Mallet, épidémiologiste à la Direction de la santé, pour commencer son exposé. En effet trois semaines après avoir brossé un tableau noir de la situation épidémiologique en Polynésie française , les autorités sanitaires ont présenté un bilan plus positif. D'un taux d'incidence de 989 pour 100 000 habitants au début du mois de novembre, le fenua est passé ces derniers jours à un taux de 422. Le taux de positivité ou encore le nombre de nouveaux cas confirmés par semaine sont également en baisse."On a des indicateurs que nous avons mis en place pour suivre cette épidémie, ces indicateurs sont à la baisse où à la stabilisation. Je pense que l'on a passé le plus dur. Si on continue à maintenir les gestes et les bonnes habitudes que l'on a acquis, on peut espérer une poursuite de cette décroissance dans les prochaines semaines", a expliqué l'épidémiologiste. "Le contexte mondial également va nous dicter un peu la marche à suivre. Il y a notamment le vaccin qui se profile d'ici quelques mois. Pour autant, vous dire si on aura d'autres vagues en Polynésie, je ne peux pas vous le dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra encore de nombreux mois avant d'éliminer totalement le virus."

Les îles à surveiller



Les autorités sanitaires compte par ailleurs lancer prochainement une étude sur la séroprévalence. "Elle va nous servir à mesurer le nombre de personnes qui ont été réellement contaminées. Cela nous permettra de mieux savoir comment l'épidémie s'est propagée et d'évaluer le nombre de personnes potentiellement protégées et donc du coup qui vont freiner une nouvelle propagation. On a probablement jusqu'à 4, 5 fois plus de cas réels que de cas confirmés. Ces données vont nous aider à nous projeter et à mieux anticiper", atteste le docteur Pierre-Henri Mallet.



À anticiper pourquoi pas, de très probables futures épidémies dans les îles et les archipels qui restent aujourd'hui la principale inquiétude des autorités sanitaires, à l'approche des vacances scolaires et du retour des élèves internes dans leurs archipels d'origines. "Les vacances scolaires, c'est un moyen de diffusion de l'épidémie et cela s'est vérifié pour d'autres épidémies aussi. Il y a en effet un afflux plus important, pas seulement des élèves, mais des vacanciers également. Statistiquement, cela augmente les risques de diffusion dans les îles et il y a de grandes chances que des îles soient touchées à l'occasion des vacances scolaires. Mais encore une fois, il suffit d'être vigilant et je pense que l'on peut freiner la propagation dès lors que l'on repère les premiers cas", a insisté le spécialiste.