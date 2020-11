La gravité des chiffres du Covid en Polynésie

Tahiti, le 4 novembre 2020 - Avec un taux d’incidence mesuré à 989 pour 100 000 habitants et en augmentation la semaine dernière, l’archipel des îles du Vent est frappé de plein fouet par l’épidémie de Covid-19. Les données épidémiologiques présentées mercredi par les autorités sanitaires montrent avec une semaine de décalage une situation en détérioration.



Après un gros mois de flottement dans la communication, c’est le retour des points Covid hebdomadaires. Dorénavant, une présentation détaillée de la situation épidémiologique sera faite chaque mercredi pour présenter l’évolution de la maladie sur le territoire. Et pour la reprise, la gravité des chiffres était au rendez-vous.



L'épidémie de Covid-19 est à l'origine d'un 39e décès, selon le bilan arrêté mercredi à 8 heures par les autorités sanitaires. Avec 338 nouveaux malades dépistés, on recense maintenant 9 287 cas Covid depuis l’arrivée du virus en Polynésie française, dont 9 225 dépistés au cours des 13 dernières semaines, depuis le 2 août. Le virus circule inexorablement et semble en accélération. "On suit régulièrement les indicateurs pour estimer le niveau de gravité", commente le docteur Pierre-Henri Mallet, épidémiologiste à la Direction de la Santé. "Là, on a des indicateurs qui sont au plafond. On est face à une situation épidémique très marquée. Elle est grave, parce qu’on a de nombreux cas et une grosse circulation. Grave aussi parce les hospitalisations sont en augmentation, bien qu’elles soient encore sous contrôle. Le taux de placement en réanimation et le taux de mortalité sont des indicateurs très suivis et encore relativement bas. Nous avons une situation contrastée avec une circulation très intense et où l’impact pour l’instant n’est pas encore catastrophique. Pour autant, on sait qu’il y a un décalage et on craint que la situation ne se détériore encore. Maintenant, toute la question est de savoir quel niveau de détérioration on aura et quand aura lieu le pic. On est face à une accélération, c’est certain."