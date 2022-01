Coups de feu à Papeete : Six gardes à vue jeudi

Tahiti, le 27 janvier 2022 – Un quatrième suspect dans l'enquête sur les coups de feu tirés mardi soir en centre-ville de Papeete a été placé en garde à vue jeudi matin à la Direction de la sécurité publique. L'enquête s'oriente sur une deuxième arme, dont le calibre n'a pas encore été identifié. "J'espère que cela va rester un épiphénomène", a commenté le procureur de la République, Hervé Leroy. Deux autres personnes ont été placés en garde à vue dans la journée.



Au surlendemain du fait divers qui fait couler beaucoup d'encre après les coups de feu tirés en plein centre-ville de Papeete mardi soir, un quatrième suspect a été placé en garde à vue à la Direction de la sécurité publique (DSP) jeudi matin. La veille, mercredi soir, trois hommes s'étaient déjà livrés d'eux-mêmes à la DSP et avaient été placés en garde à vue. Les quatre suspects sont soupçonnés d'avoir tendu un guet-apens dans une ruelle attenante au cinéma Liberty, mardi soir, à quatre comparses avec lesquels un trafic d'ice avait mal tourné quelques jours plus tôt. Autre évolution de l'enquête, les policiers s'orientent désormais sur la piste de deux armes correspondant aux deux impacts de balle différents retrouvés notamment sur une voiture stationnée dans la ruelle située derrière le cinéma. Si l'une des armes a été formellement identifiée comme un calibre 12, un doute subsistait encore sur la nature de l'autre arme ou sur l'identité exacte des tireurs. Deux autres personnes ont été placés en garde à vue dans la journée, ont rapporté nos confrères de Radio 1.

"Épiphénomène"



À l'occasion de la cérémonie d'installation du commissaire Mario Banner à la tête de la Direction territoriale de la police nationale jeudi matin, le procureur de la République, Hervé Leroy, a réagi à ce fait divers rarissime en Polynésie. "L'affaire avance. A l'heure où je parle, quatre personnes sont en garde à vue, il y en aura sans doute d'autres qui devront s'expliquer sur les faits qui se sont déroulés mardi soir et qui ont été commis sur fond de trafic d'ice." Le procureur est par ailleurs revenu sur la problématique des règlements de compte avec armes dans le domaine du trafic de stupéfiants : "J'espère que cela va rester un épiphénomène mais malheureusement, lorsque l'on procède à des arrestations de trafiquants, on retrouve des armes. Ça corrobore ce que je ne cesse de répéter : les trafiquants s'arment à la fois pour protéger leur butin, leur argent, et pour régler leurs comptes au sens propre comme au figuré. J'espère que l'on en restera à cet épisode et que l'on n'aura pas à déplorer des personnes ou blessées ou tuées par armes à feu à l'occasion de trafics d'ice."

Rédigé par Garance Colbert et Antoine Samoyeau le Jeudi 27 Janvier 2022 à 12:31 | Lu 4074 fois