Coups de feu à Papeete

Tahiti, le 26 janvier 2022 – Trois hommes ont été placés en garde à vue mercredi soir dans les locaux de la Direction de la sécurité publique, après le retentissant fait divers durant lequel des coups de feu ont été tirés mardi soir à Papeete. Une affaire encore nébuleuse, qui s'oriente vers un différent avec au moins une arme, un calibre 12, sur fond de trafic de stupéfiants.



Des coups de feu tirés en plein centre-ville de Papeete… C'est peu dire que l'information dévoilée mercredi par nos confrères de Polynésie la 1ère a suscité un emballement à la mesure d'un fait divers heureusement encore rarissime en Polynésie française. Mercredi soir, si les contours de l'affaire étaient encore assez nébuleux, les premiers éléments de l'enquête menée par la Direction de la sécurité publique (DSP) et trois premières gardes à vue diligentées au commissariat de la police nationale à Papeete permettaient néanmoins d'établir une première version du récit de ce stupéfiant fait divers. De sources judiciaires, l'enquête s'oriente pour l'heure sur un différent avec au moins une arme, un calibre 12, sur fond de trafic de drogue.



Scooter et ruelle…



A l'origine des faits, et en l'état des prémisses de l'enquête menée par les policiers, quatre individus déjà connus des services judiciaires pour trafic de stupéfiants s'étaient donnés rendez-vous mardi soir au McDonald. L'information n'est pas bénigne, l'un des quatre comparses avait manqué un deal de stupéfiants quelques jours plus tôt et était réputé avoir en sa possession la modique somme d'un million de Fcfp en liquide… Sur la route du fast-food, l'un des quatre individus qui roulait en scooter est tombé en panne, quelques centaines de mètres avant le fast-food, au niveau du cinéma Liberty avenue Foch à Papeete. Ce dernier a donc garé le scooter dans le parking du cinéma, avec dans l'idée de revenir récupérer l'engin un peu plus tard dans la soirée.



Une fois sortis du McDonald, les quatre individus se sont dirigés vers le Liberty… pour y constater sur place que le deux-roues avait disparu. Avisés par un passant que le scooter avait été poussé au fond de la ruelle attenante au cinéma par un groupe d'individus, les quatre hommes se sont engouffrés dans la petite rue. Et c'est une fois arrivés au fond de la ruelle, qu'ils sont tombés sur un groupe d'hommes qui savaient visiblement parfaitement à qui ils avaient affaire.



Guet-apens ou explication de texte sur le deal avorté quelques jours plus tôt ?... Tous les éléments de l'affaire n'étaient pas encore réunis mercredi soir. Les événements survenus dans la ruelle restent d'ailleurs encore assez sombres. À l'évidence, des coups de feu ont été tirés. Deux types d'impacts de balles différents ont été trouvés, notamment sur un véhicule stationné sur place, mais pouvant avoir été tirées par le même calibre 12. En l'état des investigations mercredi soir, il n'était pas encore possible de certifier lequel des deux groupes d'hommes était armé et a pu tirer les coups de feu.



Trois gardes à vue



Reste que les quatre individus du McDonald se sont enfuis pour alerter les policiers. Et que dès mercredi, les protagonistes des deux groupes avaient été identifiés par les enquêteurs de la DSP. Pourtant, c'est bien de leur propre chef que trois des individus qui attendaient dans la ruelle se sont rendus à la DSP mercredi soir, où ils étaient encore interrogés sous le régime de la garde à vue à l'heure où nous mettions sous presse…



Rédigé par Garance Colbert et Antoine Samoyeau le Mercredi 26 Janvier 2022 à 19:03 | Lu 3465 fois