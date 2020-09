Combat annulé pour Flore Hani, testée positive au Covid-19

It breaks my heart to announce that I've been pulled out of the fight because I got tested positive to Covid 19. It's...

Publiée par Flore "Aito Hine" HANI sur Mercredi 16 septembre 2020

Lire aussi >> "Ça fait des mois que je m'entraîne, je vais tout lâcher"

Après plus de huit mois sans combattre, Flore Hani, 33 ans, devait retrouver la cage ce jeudi pour son quatrième combat professionnel en MMA (arts martiaux mixtes ou mixed martial arts). Mais mercredi, l'Invicta Figthing Championships (Invicta FC) indiquait le "retrait" de 'Aito Hine du programme Invicta FC 42 prévu à Kansas City. Flore Hani a ensuite partagé sur les réseaux sociaux qu'elle avait été testée positive au Covid-19."Cela me brise le coeur de vous annoncer que j'ai été retirée du combat à la suite d'un test positif au Covid-19. C'est très difficile, surtout après tout le travail que j'ai accompli ces dernières semaines. Mais ce sont des choses que je ne peux pas contrôler", a écrit l'intéressée sur sa page Facebook.Rappelons que Flore Hani est exilée depuis décembre 2019 aux États-Unis, où elle s'entraîne auprès du Team Oyama, qui compte de nombreux combattants référencés à l'Ultimate Fighting Championship (UFC). 'Aito Hine avait par ailleurs déjà dû renoncer à un combat en janvier dernier, suite à une blessure à la cheville. Elle avait ensuite fait le choix de rester aux Etats-Unis pour continuer à s'entraîner, et pour attendre un prochain combat.Puis en juillet dernier, l'Invicta la programmait pour le 17 septembre, pour affronter Jennifer Chieng. "Je n'y vais pas pour gagner à la décision. Ça fait des mois et des mois que je me prépare et je vais tout lâcher", avait prévenu Flore Hani avant d'affronter la double médaillée d'or des Jeux du Pacifique en boxe.Finalement il faudra encore attendre avant de pouvoir revoir la Tahitienne porter haut les couleurs du fenua dans la cage.