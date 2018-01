Cocktail à la Présidence en l'honneur d'Annick Girardin

PAPEETE, 25 janvier 2018 - Une réception a été donnée en l’honneur de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, jeudi soir à la Présidence.Pour clôturer la visite officielle de cinq jour en Polynésie française de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, une réception a été organisée dans les jardins de la Présidence jeudi soir. Un peu moins de 300 personnes étaient présentes à ce cocktail dînatoire donné en présence du président de la Polynésie française, Edouard Fritch, du haut-commissaire René Bidal, des membres du gouvernement, d’élus, et de personnalités de la société civile.Edouard Fritch a prononcé une allocution d’une quarantaine de minutes. Le président polynésien a rappelé à Annick Girardin combien la collectivité avait besoin du soutien de l’Etat pour l’accompagner dans ses efforts de redressement économique et l’épauler dans ses projets de développement.A sa suite, la ministre des Outre-mer s’est exprimée pour faire le bilan de son séjour polynésien et réitérer les annonces faites durant cette visite officielle.Un spectacle traditionnel était ensuite prévu pour animer cette soirée sous le signe de la détente. Annick Girardin quitte le territoire vendredi matin par le vol Air France de 8 h 25.