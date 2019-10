"Observatoires et sentinelles des changements".

"se concentre sur tous les observatoires présents au fenua. Ils ont pour objectif d'observer l'environnement et d'observer les changements de la faune ou de la flore. Par exemple il y a l'observatoire 'Un œil sur le corail', lié au Criobe, qui évalue l'impact des changements climatiques sur le corail. Il y a d'autres observatoires sur les tortues, à Te Mana o te Moana ; il y a l'observatoire des requins, de l'association ORP ; ou encore l'association Oceania qui fait de la recherche sur les cétacés, et notamment les baleines, pour essayer de comprendre en quoi les changements de l'environnement, notamment avec la traversée des bateaux, impacte le comportement des baleines."

"Je m'intéresse à la réponse des coraux aux changements climatiques. En début d'année nous avons lancé le laboratoire Un Œil sur le Corail, l'idée est de récupérer des informations sur les blanchissements de corail qui ont lieu dans toute la Polynésie, puisque nous, chercheurs, avons des ressources limitées. Nous avons reçu 40-50 réponses en 2019, donc c'est encourageant de voir que les gens sont motivés pour nous envoyer des informations. Ce qui est un plus avec ce genre de programme, c'est que les gens se sentent concernés et ont envie de faire quelque chose, ça leur permet de plus facilement prendre conscience de la fragilité des récifs coralliens et ils sont prêts à faire des efforts pour préserver ces récifs."

PAPEETE, le 6 octobre 2019 -C'est parti pour la Fête de la Science 2019. Elle a commencé vendredi dernier et se poursuit jusqu'au dimanche 13 octobre (et même au-delà pour que les archipels en profitent). Pour le lancement, le public a pu profiter d'une série de conférences à l'Université, où sept scientifiques ont présenté leurs travaux. La plupart de ces projets utilisent d'ailleurs l'aide du grand public et de la société civile dans des projets de science participative ou des collaborations. Pile dans le thème de la Fête de la Science cette année :Hélène Duran, responsable de la communication de Te Mana o te Moana, l'association qui coordonne la Fête de la Science cette année, nous explique que ce thèmeLe programme de la Fête de la Science cette année (voir encadré) inclut des conférences à l'UPF, au Lycée Hôtelier et au Criobe de Moorea. Les laboratoires de l'Ifremer ont aussi été ouvert au public samedi dernier, et ceux du Criobe de Moorea feront de même ce mardi.En parallèle, une quinzaine de chercheurs et intervenants issus des observatoires vont se déplacer dans les écoles de Tahiti, Moorea, Tubuai, Fakarava et des Marquises. Ce sont une quarantaine de classes de la CM2 à la Terminale qui pourront rencontrer les scientifiques et leur poser toutes les questions qui les taraudent.L'une d'elle sera Laetitia Hedouin, chargée de recherche au Criobe, qui travaille au CNRS.