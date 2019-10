Journée portes ouvertes : l'Ifremer à la pointe de la recherche

"Nous nous sommes assurés que les enjeux techniques étaient assurés pour pérenniser ce conservatoire unique au monde. Nous avons développé la base théorique, assuré les démonstrations pilotes avec nos propres bassin puis géré le soutien aux premières fermes, mais l'Ifremer n'est pas un établissement industriel, donc c'était le sens de l'histoire que le privé et le Pays assurent le maintien de cette industrie"

"L'activité avait démarré sans recherche publique, mais on a observé des mortalités dans certains lagons comme celui de Takapoto. Donc à la demande du Pays nous avons entamé les recherches, parce qu'à l'époque on ne connaissait rien sur la biologie de cette espèce. Depuis 40 ans nous faisons des recherches ininterrompues et on voit que c'est utile. Dès les années 80, connaitre la biologie a permis de donner de premiers éléments de gestion par rapport aux stocks sauvages, aux transferts de naissains, sur la densité d'huitres à mettre en élevage, sur l'attribution des concessions marines aux perliculteurs... Tout ça a été rendu possible par les premières recherches menées par l'Ifremer, l'IRD et l'université."

"avec les problèmes de qualité et de surproduction, l'idée dans les années 2000a été de se demander comment améliorer le produit. Donc nous avons commencé un programme de sélections pour l'amélioration génétique de l'espèce. Pour ça il faut maitriser la reproduction et créer des écloseries, établir les critères de sélection... Donc tout ce qui participe à la domestication d'une espèce sauvage, comme pour toutes les autres espèces productives. Par exemple, la crevette bleue locale est domestiquée depuis 35 ans. À terme, comme pour la crevette, il faudra qu'un partenaire prenne la relève sur les écloseries, pour l'instant on se dirige vers des écloseries privées gérées par les perliculteurs, mais avec notre aide et celle de la DRM."

"On ne sait pas encore si ce sont les blooms d'argue qui sont à l'origine de la mortalité, ou si la mortalité des huitres et les blooms sont tous les deux causés par un autre phénomène. On vient de mettre en place les protocoles d'analyse des blooms d'algue pour mieux les connaitre. C'est un travail que l'on effectue avec l'Institut Malardé, qui sont leaders sur ce sujet de recherche"

"Là ce sont des questions sur le changement climatique qui sont posées. Nous voulons connaitre l'impact sur le bénitier de la température, du réchauffement global et de l'acidification de l'océan. Il y a déjà des observations de mortalité de masse sur certains atolls après des épisodes de températures élevées. On cherche à savoir si nos bénitiers pourront s'adapter. Pour l'instant la Polynésie est une des rares zones dans le monde où la ressource est bien gérée, ce qui nous permet de les exporter pour l'aquariophilie par exemple. Mais ça n'est possible que parce que nos stocks sont encore abondants, donc il faut bien comprendre comment cette ressource pourra évoluer face aux changements climatiques pour pouvoir anticiper les problèmes que l'on pourra révéler avec nos recherches."