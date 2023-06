Bain de foule pour les candidates de Miss Tahiti au marché de Papeete

Tahiti, le 2 juin 2023 - Les dix candidates à la prochaine élection de Miss Tahiti sont allées ce vendredi au contact de leur public au marché de Papeete. Pendant plus d'une heure, les reines de beauté ont déambulé de stand en stand et ont enchaîné les photos.



Les dix candidates à l'élection de Miss Tahiti 2023 ont connu, ce vendredi, au marché Mapuru a Paraita de Papeete, leur véritable premier bain de foule. “Un lieu incontournable de notre culture”, ont déclaré certaines prétendantes au titre de plus belle femme de Polynésie. Les reines de beauté ont ainsi déambulé pendant plus d'une heure entre les différents stands, mais ont aussi et surtout enchaîné les photos auprès des passants ravis de pouvoir taper un selfie. Petit exercice également pour les protégées de Leïana Faugerat : une présentation improvisée pour chacune des candidates. Ces dernières se sont même laissé aller à quelques pas de 'ori tahiti avec l'orchestre présent ce vendredi au marché.



Après ce passage dans ce haut lieu de vie de la capitale, les candidates de Miss Tahiti enchaîneront avec d'autres sorties au cours des prochains jours, tout en préparant le grand soir de l'élection prévu le 23 juin à la mairie de Papeete. Les différents passages emmèneront les prétendantes aux Samoa pour les tenues de ville, à Hawaii pour les robes de soirée, en passant par les Marquises pour le défilé en tenue végétale et Rapa Nui pour le passage en maillot de bain. À l'issue de la soirée, on connaîtra celle qui succédera à Herenui Tuheiava.



Rédigé par Désiré Teivao le Vendredi 2 Juin 2023 à 14:49 | Lu 859 fois