Le visage des 10 candidates à l'élection Miss Tahiti 2023

Tahiti, le 26 avril 2023 – Mercredi matin à l'Intercontinental, le comité Miss Tahiti a dévoilé pour la première fois le visage des dix candidates à l'élection Miss Tahiti 2023. Âgée de 18 à 26 ans, elles viennent des quatre coins de Tahiti et de la Polynésie.

Numéro 1 : Matahii-Hoturau Taaviri, 18 ans, 159 cm “Ia ora na, je suis Matahii-Hoturau Taaviri, je suis originaire de Faa'a. Toute mon enfance, j'ai été bercée dans la culture polynésienne, le chant mais surtout la danse tahitienne et le ukulele. A deux mois de l'élection, je suis stressée, excitée mais j'ai hâte d'y être”

Numéro 2 : Heinarei Tama, 20 ans, 167 cm “Bonjour, je suis Heinarei Tama, je viens de Pirae et je suis Miss Heiva Arue 2023. Moi je suis également passionnée de 'ori Tahiti, je suis actuellement au conservatoire artistique de Tipaerui. Pour l'instant j'appréhende un peu le reste de l'aventure, mais on se soutient énormément entre nous et j'ai hâte de la suite”.

Numéro 3 : Ravahere Silloux, 24 ans, 172 cm “Ia ora na, je suis Ravahere Silloux, je suis d'Arue. Je suis étudiante en marketing digital. Ce qui m'anime, c'est vraiment le voyage. Ces dernières années, j'ai pu visiter et vivre dans de nombreux pays d'Afrique comme le Sénégal, le Togo, la Côte d'Ivoire. Découvrir de nouvelles cultures qui sont très différentes de la nôtre, ça m'enrichit beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir été retenue parmi les candidates de cette année”.

Numéro 4 : Korail Vernaudon, 24 ans, 176 cm “Bonjour à tous, je suis Korail Vernaudon et je suis originaire de Arue. Je suis actuellement étudiante en master science de l'éducation avec l'université Paris 8. Moi ce que j'aime au quotidien, c'est la danse. Je suis membre depuis quatre ans d'une troupe professionnelle. Je suis très heureuse de faire partie de cette promotion”.

Numéro 5 : Terevanui Tautu, 24 ans, 177 cm “Ia ora na, je m'appelle Terevanui Tautu, je viens des Tuamotu. Mes passions sont tournées vers la culture polynésienne, le chant, la danse, l'artisanat... Ça me fascine. A l'approche de l'élection forcément je suis un peu stressée, mais aujourd'hui je ressens également beaucoup de fierté d'être ici”.

Numéro 6 : Poeiti Yule-Poroi, 23 ans, 178 cm “Bonjour, je suis Poeiti Yule-Poroi, je viens de Moorea. J'adore la cuisine depuis toute petite et surtout la cuisine végétale. J'adore également le surf. Je me sens chanceuse de pouvoir participer à l'aventure, on a déjà fait des choses extraordinaires et rencontré des gens formidables, j'ai hâte de la suite”.

Numéro 7 : Anavai Cojan, 26 ans, 177 cm “Bonjour à tous, je m'appelle Anavai Cojan, je suis de Moorea. Étant une enfant du Heiva, ma passion première c'est la danse. Je vais essayer de relever le défi Miss Tahiti 2023 le mieux possible et tenter de me surpasser”.

Numéro 8 : Teipotemarama Cabral, 23 ans, 173 cm “Ia ora na, je suis Teipotemarama Cabral et je viens de Moorea. Je suis très proche de la nature, j'adore les randonnées et je suis passionnée de longboard et de surf. C'est un challenge pour moi d'être ici et je suis très reconnaissante d'être parmi les dix candidates de cette année”.

Numéro 9 : Hinanui Salmon, 18 ans, 170 cm “Ia ora na, moi c'est Hinanui Salmon, je représente ma commune en tant que Miss Arue 2023. J'étudie en 1ère année de licence d'information et de communication. Même si j'ai un emploi du temps chargé avec mes études, j'aime particulièrement pratiquer la danse tahitienne. Étant la plus jeune du groupe, c'est assez intimidant d'être avec des femmes plus mûres que moi, mais j'espère réussir et prendre confiance en moi”.

Numéro 10 : Vaiterupe Mugnier, 24 ans, 167 cm “Bonjour, je m'appelle Vaitarupe Mugnier et je suis originaire de la Presqu'ile. Je détiens un master en psychologie du travail. J'ai deux passions, la cuisine, que je pratique avec ma mère et les voyages. Je ressens de l'excitation à faire partie de cette l'aventure et j'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet”.

Rédigé par Thibault Segalard le Mercredi 26 Avril 2023 à 17:39 | Lu 959 fois