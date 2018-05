Bacheliers : c'est le moment de faire votre choix sur Parcoursup

"Ce matin ma fille s'est connectée à Parcoursup"

"et là le problème c'est que c'était complètement saturé, donc dès le début elle a eu beaucoup de mal à se connecter. Et même une fois sur le site, elle ne savait plus quoi faire ! Il y a trois partie, d'abord la liste des formations où on est accepté, ensuite celles où on est attente, et enfin celles où on est refusé. Sauf que lors de la première partie, on ne sait pas si on peut accepter sans annuler son premier choix, qui est toujours en attente. L'interface était vraiment moyennement claire, faut-il accepter ou pas ? Finalement elle a validé son acceptation parce que ses amis lui ont dit qu'elle pourrait toujours le refuser après, si son premier choix se débloquait. Et finalement dans la deuxième partie, elle a effectivement pu maintenir ses choix en attente."

PAPEETE, le 22 mai 2018 -nous raconte une lectrice,Si vous aussi vous retrouvez confronté à Parcoursup et ne savez pas quoi faire, suivez le guide !Car c'est l'heure du choix pour les élèves de terminale. Ils avaient entré leurs vœux de formation supérieure début mars, et ce mardi ils ont obtenu leurs réponses. Chacun de leur choix sur la plateforme Parcoursup a pu recevoir l'une de ces quatre réponses :• Oui : proposition d’admission• Oui-si : pour les formations non-sélectives (licences), c'est une proposition d’admission soumise à l’acceptation du "contrat de réussite pédagogique" proposé• En attente d’une place : l'étudiant est placé en liste d'attente• Non : pour les formations sélectivesLes élèves ont tous reçu une alerte dans leur messagerie sur le site Parcoursup, dans leur boite mail personnelle et éventuellement sur l’application mobile Parcoursup s'ils l'ont installée. Les élèves qui n'ont pas vu passer ces alertes sont invités à se connecter à la plateforme avec leur identifiant.Les candidats ont sept jours à compter de la publication de ces résultats pour faire leur choix entre les différents "Oui" et "Oui-si". Il ne faut en retenir qu'un, ce qui permet de libérer les places pour les étudiants en file d'attente.Vous pouvez conserver tous vos choix en liste d'attente (en cliquant sur le bouton correspondant), dans l'espoir qu'une place se libère dans la formation de vos rêves. Surtout ne désespérez pas, même si vous être 3521ème de la liste d'attente (voir encadré)...Si vous avez encore des choix en attente sur liste d'attente, ce qui sera la situation la plus commune, le site sera mis à jour tous les matins. Les places rendues disponibles la veille seront proposées aux élèves suivants dans la liste d'attente. Quand vous serez éligibles à une de ces formations, une alerte vous sera envoyée. Vous aurez de nouveau un certain délai pour faire votre choix. Ce délai va se raccourcir au fur et à mesure, donc ne laissez pas passer une alerte si vous attendez toujours des réponses !>>> Les explications officielles