Avec l'Ultimate découvrez le côté sportif du frisbee

"Ultimate"

"C'est très convivial, on s'amuse beaucoup. Mais c'est beaucoup plus cardio que je ne l'imaginais, on coure beaucoup !"

"Pour ceux qui voudraient nous contacter, nous avons une page Facebook 'Ultimate Frisbee Tahiti'. Vous pouvez aussi nous contacter par le biais de la page 'ASPEN Tahiti'. Sinon il suffit de venir aux entraînements, tous les dimanches après-midi dès 16h, au terrain de football du collège de Arue. Vous pourrez venir découvrir gratuitement une session d'Ultimate. Nous sommes aussi en train de négocier l'accès à un autre terrain le mercredi ou jeudi soir, selon ce qui arrangera les joueurs."

L'Ultimate Frisbee existe depuis 1967, créé par des lycéens américains de la Columbia High School. Un demi-siècle plus tard, le sport est désormais renomméet compte 5 millions de licenciés aux États-Unis, 3000 en métropole, un championnat du monde et de nombreuses compétitions et variantes (dont le Beach Ultimate).L'activité a débarqué dans nos îles il y a cinq ans, grâce à une passionnée métropolitaine de passage qui a su mobiliser de premiers sportifs. Après son départ, cette petite communauté a continué de pratiquer et de grossir. Aujourd'hui, une dizaine de joueurs se rassemble tous les dimanches au collège de Arue pour s'entrainer à l'Ultimate. Nous les y avons rencontrés dimanche dernier.Ils nous ont expliqué que dans l'Ultimate, on ne parle plus de frisbee (qui est une marque déposée), mais de "disque". Les règles sont simples et inspirées du rugby : le but du jeu est d'amener le disque dans la zone de but adverse par une succession de passes. Dès que l'on attrape le disque, il faut arrêter de courir et envoyer le disque à un de ses coéquipiers. Si le disque touche le sol (après une passe ratée ou une interception), il est récupéré par l'équipe adverse. Tous les joueurs doivent se remettre en position aussi vite que possible pour la contre-attaque.Parmi les sportifs présents à la session de dimanche, plusieurs nouveaux joueurs ont profité de la rentrée pour venir découvrir ce sport.se réjouit une jeune sportive de Punaauia qui en est à sa deuxième séance et compte bien revenir toutes les semaines. Un sentiment partagé par tous les autres participants.Le responsable de la section invite d'ailleurs tous ceux qui seraient intéressés par ce sport de venir le découvrir.>>> Page Ultimate Frisbee Tahiti >>>Page ASPEN Tahiti