Apprentis tatoueurs bientôt maîtres du patutiki

Techniques modernes et anciennes



Ainsi, jusqu'au mois de juillet 2022, les stagiaires approfondiront leurs connaissances des techniques modernes et anciennes du tatouage marquisien mais aussi du tatouage mondial. Par ailleurs, il s’agira aussi de leur donner les bases de la création et de la gestion d’entreprise. Un apprentissage complet que les futurs tatoueurs professionnels attendaient avec impatience :“Pour ma part, je tatouais déjà un peu en amateur, explique Tuki O’Connor, stagiaire originaire de Hiva Oa. J’avais aussi déjà quelques notions d’hygiène grâce à ma mère qui est auxiliaire de soins à la retraite. Mais j’avais hâte d’intégrer la formation pour pouvoir aller plus loin au niveau de mes connaissances sur le tatouage, les techniques et les origines et aussi pour avoir tous les éléments pour ouvrir mon propre salon sur mon île. Et je vois même plus loin… Pourquoi pas former d’autres jeunes tatoueurs en leur transmettant ma passion ?” Un souhait de transmission du savoir et des traditions qui colle parfaitement aux objectifs de l’association Patutiki.



“Il faut partager le savoir, ne surtout pas être égoïstes”



Comme l'indique Teiki Huukena, “au-delà de savoir tatouer, ce que nous souhaitons c’est montrer aux stagiaires qu’il ne faut pas hésiter à transmettre à d’autres personnes la spécificité des images des matatiki. Il faut partager le savoir, ne surtout pas être égoïstes, car la pire des choses qui peut arriver à une culture c’est de mourir par égoïsme. C’est pourquoi nous allons, au cours de la formation, montrer aux stagiaires une méthodologie de recherche des symboles marquisiens dans des ouvrages de référence très anciens comme celui de Karl Van den Steinen, et nous ferons ensuite une recherche sur la langue marquisienne pour identifier les noms des symboles. Puis, nous les inciterons à questionner les anciens dans leurs îles respectives pour collecter des informations complémentaires. Il faut chercher, trouver et partager la culture.”