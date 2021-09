​L'art du tatouage se professionnalise aux Marquises

Nuku Hiva, le 31 août 2021 – L'association Patutiki de Nuku Hiva ouvre une formation professionnelle d'artiste tatoueur à douze Marquisiens, soigneusement sélectionnés. Pendant presque un an, ils seront initiés à l'art du tatouage sous toutes ses formes, des Marquises et d'ailleurs. Une initiative soutenue par la commune qui met des locaux à leur disposition.



Promouvoir le tatouage en formant des tatoueurs marquisiens, c’est le défi que se sont fixés les intervenants de l’association Patutiki. Ainsi, le 20 septembre débutera à Nuku Hiva une formation de dix mois relative à l’art du tatouage sous toutes ses formes. Elle est mise place en collaboration avec le Sefi et l'école française du tatouage. “L’idée est venue du fait qu’il n’existe pas de formation professionnalisante au tatouage, explique Makiehitu Tamarii, trésorier de l’association Patutiki, ni aux Marquises, ni à Tahiti. Bien sûr il y a le centre des métiers d’arts, mais cette école propose une formation générale alors que ce que nous proposons c’est une formation précise et complète sur l’art du tatouage.”



Tatouages de grande qualité



Pour ce faire, douze Marquisiens, âgés de 20 à 40 ans, issus des six îles de l’archipel ont été scrupuleusement sélectionnés, notamment sur leur compétence en matière de dessin, pour intégrer cette formation professionnelle qui sera essentiellement dispensée par deux tatoueurs de Nuku Hiva : Heretu Tetahiotupa et Teiki Huukena.

“À travers cette formation, précise ce dernier, nous souhaitons faire en sorte que les tatoueurs marquisiens puissent offrir à ceux qui veulent se faire tatouer, qu’ils soient locaux ou visiteurs, des tatouages de grande qualité, qu’il s’agisse de matatiki ou d’autres motifs, car en réalité c’est très compliqué d’apprendre à tatouer.”