Appel à performeurs pour spectacle vivant

Faire vivre, faire circuler l'art du spectacle vivant local, encourager les propositions artistiques locales innovantes, expérimentales, croisées ou mélangées en proposant un espace scénique pluriel gratuit

TAHITI, le 24 juin 2020 -", tel est l’objectif de l’association ManA’Art.Le terme "mélangé" correspond aux démarches artistiques qui se nourrissent de plusieurs influences, qui mixent soit plusieurs disciplines (danse et arts visuels ou danse et texte par exemple) soit plusieurs formes d'arts dans la même discipline (danse polynésienne traditionnelle et danse contemporaine ou breakdance...), soit les deux !Née il y a un an, à l’initiative de Maud Blin, cette association organise les soirées Fragments mêlés . Celles-ci permettent aux performeurs de montrer des extraits choisis de leur travail, qu'il s'agisse d'un travail finalisé ou d'une étape de création.Aussi, tous ceux qui ont une démarche artistique et une envie de scène, qu’ils soient professionnels ou amateurs passionnés sont invités à se faire connaître.Trois soirées ont déjà eu lieu, elles se déroulent hors des espaces conventionnels et offrent un espace de rencontre entre les artistes. Concrètement, celles consistent en un florilège de 5 à 10 performeurs dans une atmosphère conviviale, elles se terminent toujours autour d’un verre partagé entre le public et les artistes.La prochaine soirée Fragments mêlés aura lieu le 5 août Ô Belvédère.