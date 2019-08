Fragments Mêlés, une ode au spectacle vivant

"La culture doit évoluer"



Viamiti Gresset compte parmi les artistes invités à la soirée Fragments mêlés organisée par Mana’art. " C’est important de marier les arts, d’apporter du nouveau ." Le concept de l’événement l’a donc séduit, elle qui a déjà fait cette démarche dans un projet personnel lié à son cursus scolaire.



Elle interprétera une danse de 3 minutes qu’elle a chorégraphiée et pour laquelle elle a choisi les musiques. Tout cela dans le cadre d’épreuves de son baccalauréat. Le thème qu’elle a retenu est les essais nucléaires en Polynésie. Elle a mixé danse tahitienne et danse moderne à cette occasion, " car la culture doit évoluer ", dit-elle.



" J’ai voulu montrer deux temps, le temps d’avant et le temps d’après les essais. Il y a donc deux musiques. L’une étant plus rythmée et plus polynésienne que l’autre. J’illustre en premier lieu le Mururoa d’avant, avec sa nature abondante, je porte alors un costume végétal. Puis, dans un second temps, il est question du Mururoa après les essais nucléaires. La terre est brûlée, mon costume en lambeaux ." L’interprétation est sans coupure, seule la voix du général De Gaulle vient marquer la rupture.