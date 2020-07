Aorai prend un titre à Excelsior

Lire aussi >> Aorai et Excelsior se partagent les victoires

Aorai-Excelsior acte 2. Le deuxième match des finales de play-offs qui oppose cette année les joueurs et joueuses de Taunoa à leurs homologues de la Mission s'est joué mercredi soir à Fautaua. Rappelons que lundi, les deux équipes s'étaient partagées les victoires, avec un succès pour les femmes de Aorai et un succès pour les hommes d'Excelsior.Courtoisie oblige, les dames ont de nouveau ouvert les hostilités. Victorieuses in-extremis lundi, les protégées de Honoura Bonnet étaient menées d'un tout petit point par une jeune et talentueuse équipe de la Mission (27-26) mercredi à la mi-temps. "L'avenir du basket-ball polynésien est entre leurs mains. Ces joueuses ont super bien encadré le match. Nous avons là l'équipe qui dominera le championnat dans les prochaines années", a indiqué le coach de Aorai.En attendant, Honoura Bonnet avait bien l'intention de retarder ce règne annoncé. Au retour des vestiaires, Maea Lextreyt et consort plus tranchantes en attaque vont repasser devant au tableau d'affichage et ont même compté jusqu'à sept points d'avance au cours du troisième quart. Mais Excelsior s'est accroché, grâce notamment à Hereiti Salem, et ne concédait que trois points de retard au moment d'aborder les dix dernières minutes (43-40).Dans l'ultime période, les attaques ont pris le pas sur les défenses. Les deux équipes ont ainsi fait étalage de toute leur adresse longue distance. Mais à ce petit jeu Aorai s'est montré plus efficace, et la formation de Taunoa a pu compter sur Maea Lextreyt pour maintenir l'écart et permettre ainsi à Aorai de l'emporter sur le score de 63-59 et de signer un deuxième succès en deux matchs.Une troisième rencontre aurait dû être jouée mais d'un commun accord, les deux formations se sont accordées pour s'arrêter là. L'équipe féminine de Aorai s'adjuge donc le titre de champion cette saison. "Ce titre va faire du bien aux filles. Ce n'était pas évident de revenir jouer après la période difficile que nous avons tous connu. Je suis très content pour elles d'autant plus que j'ai des joueuses qui ne seront plus là la saison prochaine", s'est réjoui Honoura Bonnet à l'issue de la rencontre.À noter néanmoins que l'AS JT, qui a survolé le championnat féminin cette saison et qui était champion en titre, a déclaré forfait lors de la reprise. "On ne l'a pas volé ce titre. JT a décidé de déclarer forfait, c'est leur choix. Nous, nous sommes revenus jouer et nous avons gagné ce titre sur le terrain", atteste Bonnet.C'était ensuite au tour des hommes d'investir la salle de Fautaua. Lundi lors du premier match Excelsior, champion en titre, l'avait emporté sur le score de 78-71 grâce notamment à deux dernières minutes de folie.Mais mercredi, la balance a clairement penché du côté de Larry Teriitemataua, coach-joueur de Aorai, et de ses coéquipiers. À la mi-temps, les noir et bleu comptaient déjà 12 points d'avance (46-34).Excelsior ne sera jamais en mesure de refaire son retard. Le score finale, 74-66 en faveur de Aorai, est plutôt flatteur pour le club de la Mission. Grâce à ce succès, les joueurs de Taunoa reviennent ainsi à une victoire partout. Prochain rendez-vous pour les meilleurs ennemis du basket tahitien, vendredi à 19 h.