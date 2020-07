Aorai et Excelsior se partagent les victoires

Tahiti, le 14 juillet 2020 - Les équipes féminines et masculines de Aorai et d'Excelsior ont disputé lundi à Fautaua leur premier match des finales de play-offs. Chez les dames l'équipe de Taunoa s'est imposée de deux petits points (50-48). Et du côté des hommes ce sont les joueurs de la Mission qui ont pris le meilleur sur leurs adversaires (78-71).



S'il devait y avoir un clásico du basket-ball tahitien, la confrontation entre les équipes de l'AS Aorai et de l'AS Excelsior en serait la parfaite représentation. Sur les dix dernières années, les clubs de la Mission et de Taunoa se sont partagé une bonne partie des titres de champion. Et une nouvelle fois cette saison, les meilleurs ennemis du basket-ball local se disputeront le sacre, chez les dames comme chez les hommes. Les joueuses et joueurs avaient ainsi rendez-vous lundi à Fautaua pour le premier match des finales de play-offs. Des finales qui se remporteront, comme c'est le cas chaque année, au meilleur des cinq matchs. Autrement dit la première équipe à trois victoires remporte la mise.



Maea Lextrayt décisive



Les dames ont ouvert le bal à Fautaua. Après une première mi-temps amorphe de la part des deux équipes, conclue sur le petit score de 23-19 en faveur d'Excelsior, l'intensité est montée d'un cran en deuxième période. Dans le troisième quart les joueuses de la Mission ont réussi à prendre huit points d'avance, sous l'impulsion notamment de Hereiti Salem, 18 ans, et de ses pénétrations incessantes vers le cercle. Au moment d'aborder les dix dernières minutes Excelsior menait 38-30.



Mais c'était sans compter sur la détermination des protégées de Honoura Bonnet. Ces dernières ont resserré les boulons en défense et ont retrouvé de l'adresse à trois points au meilleur des moments pour refaire leur retard. Et dans la dernière minute du match les deux équipes étaient à égalité (48-48). Puis l'expérimentée Maea Lextreyt est sortie de sa boite. Sur la dernière possession du match, cette dernière a réussi à provoquer une faute qui lui donnera deux lancers-francs. Lextreyt, d'un sang-froid à toute épreuve, inscrit ses deux lancers et offre ainsi une première victoire à Aorai (50-48).



Du physique et de la défense



Les hommes ont ensuite investi le terrain. Sur le papier Excelsior est le grandissime favori de ces finales, après une saison régulière quasi parfaite. Seule la défaite en finale de la Coupe de Tahiti en février, face justement à Aorai, est venue ternir le tableau. Après une première mi-temps âpre et disputée les joueurs de la Mission et de Taunoa étaient dos à dos à la pause (42-42).



Au retour des vestiaires, les défenses, très agressives des deux côtés, ont continué à prendre le pas sur les attaques. Mais Excelsior, grâce notamment à Ariimarau Meuel, a pris les commandes du match avant l'entame du quatrième quart-temps (58-53). Les rouges ont alors réussi à maintenir entre trois et cinq points d'avance, jusque dans les trois dernières minutes et l'égalisation de Michel Audouin pour Aorai (69-69). On a cru alors que le match allait basculer du côté des noir et bleu, mais c'est bel et bien Excelsior qui a pris le meilleur dans les derniers instants du match. Ariimarau Meuel sur une contre-attaque qui l'a mené à un lay-up facile, puis Maui Garbutt sur un missile à trois points, ont donné cinq points d'avance au club de la Mission. Et c'est Landry Liu qui est venu parachever le succès de son équipe. Score finale 78-71 pour Excelsior qui s'adjuge une première victoire.



Rendez-vous mercredi pour la deuxième manche de ce clásico.