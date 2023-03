Antoine Levigoureux et Nateahi Sommer vainqueurs à Iriru

Raiatea, le 26 mars 2023 - Une trentaine de nageurs étaient présents au motu Iriru, à Taputapuātea samedi matin, pour la deuxième étape de la DreamSwim, le championnat d’eau libre de Raiatea. À l’issue de la course, c’est Antoine Levigoureux chez les hommes et Nateahi Sommer chez les dames qui se sont imposés.



Après un report de la compétition il y a deux semaines dû au mauvais temps, c’est à Taputapuātea que s’est finalement tenue samedi matin la seconde course du championnat d’eau libre de Raiatea. Le motu communal Iriru a accueilli une trentaine de nageurs sur cette étape de la DreamSwim 2023. Le parcours de 750 m était balisé par trois bouées. Selon la distance sur laquelle ils s’alignaient, les nageurs devaient alors réaliser deux fois cette boucle pour ceux engagés sur le 1 500 m ou quatre fois pour les participants au 3 000 m. Un second parcours à réaliser deux fois permettait aux plus petits de s’aligner sur 750 m.



Des conditions plus propices



athlètes ont pu s’exprimer dans un cadre exceptionnel. Dès le début, un petit peloton a pris la tête de la course avec une cadence soutenue et n’a pas ralenti jusqu’à la ligne d’arrivée. C’est Antoine Levigoureux, en tête de ce petit groupe, qui franchit en premier la ligne d’arrivée en 54'26''. La première femme, une cadette, Nateahi Sommer, troisième au scratch, termine en 58'47''.



Lors de la précédente étape à Miri Miri, la cadette avait terminé en 1'08’39'', avec un fort courant qui balayait une partie du parcours. Les meilleures conditions de samedi ont donc permis d’améliorer les chronos. C’est un constat général que fait d’ailleurs le directeur de la course, Philippe Calmels. “La difficulté était moindre car les conditions étaient bonnes. Le parcours a été plutôt rapide par rapport à celui de Miri qui était chargé en difficultés. Les courants sont relativement semblables sur les motu. Ils viennent de la haute mer qui rentre dans le lagon par la barrière de corail. Donc ce sera en fonction de l’état de la houle et du vent que ça sera plus ou moins fort. Pour moi, les difficultés sont vraiment liées aux conditions météorologiques, et là on a eu de la chance de pouvoir nager dans cette splendeur que nous offre la commune de Taputapuātea.”



Avec ces bonnes conditions, il explique que la meilleure technique était de prendre le cap le plus direct possible et viser chaque bouée. "Comme il n’y avait pas vraiment de courant, le chemin le plus court restait la ligne droite, comparé à des courses où il faut prendre en compte le sens du courant. Là, il n’y en avait pas, il fallait donc garder son cap sur la bouée, lever la tête, prendre ses appuis et trouver son rythme pour gérer sa course.” Ce sont tous ces paramètres qu’ont réussi à maîtriser Nateahi Sommer et Antoine Levigoureux, les vainqueurs de samedi.



Les classements Scratch 3 000 m

1- Antoine Levigoureux 54’26''

2- Xavier Ghislandy 56’18''

3- Nateahi Sommer 58’47''



Scratch 1 500 m

1- Toanui Gueirard 35’56''

2- Marin Laurent 36’26''

3- Timeo Laurent 37’40''



Scratch 750 m

1- Anakin Herbillon 18’04''

2- Reva Bondi 20’54''

3- Alix Cannelle 21’35''

