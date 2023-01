Saison enclenchée pour l’eau libre à Raiatea

Raiatea, le 30 janvier 2023 - Une quarantaine de nageurs ont affronté le courant, samedi matin, au motu Miri Miri à Tumara’a, pour la première étape de la Dream Swim 2023. Baptiste Dalmon chez les hommes et Nateahi Sommer chez les femmes remportent cette première levée, organisée par le club de natation de Tapioi.



Samedi matin au motu Miri Miri à Tumara’a se tenait la grande journée de reprise du championnat de Raiatea d’eau libre, la Dream Swim. Une quarantaine de nageurs ont répondu présents pour cette première étape organisée par le club de natation de Tapioi. Et il leur a fallu du courage ! En effet, malgré un temps merveilleux et peu de clapot en surface, sous l’eau les conditions étaient tout autres. Un fort courant leur a fait face, sur une longueur en particulier. “La météo a été très clémente avec beaucoup de soleil et un lagon aux teintes de bleu différentes, mais le parcours était difficile et compliqué avec un très fort courant. Beaucoup de nageurs faisaient du sur-place, mais ils se sont tous accrochés”, a indiqué le directeur de la course, Philippe Calmels.

Prochain rendez-vous à Taputapuatea le 18 mars



Sur l’épreuve phare de la journée, le 3 kilomètres sans matériel, c’est le sénior Baptiste Dalmon qui s’impose en 1h02'36. La première femme au scratch est la junior et tenante du titre, Nateahi Sommer, qui finit en 1’08’’39. À l’issue de l’épreuve, la nageuse précisait que pour une reprise, elle n’avait pas ressenti de fatigue. Pour ne pas se faire distancer par les garçons elle a “essayé de les tenir dès le début pour garder leur rythme”. “La nage en eau libre, c’est se lancer un défi. On n’est pas dans un milieu fermé comme la piscine. On a le cap à suivre et il faut le maintenir coûte que coûte”, ajoute de son côté Philippe Calmels. “Ça développe le mental, ne pas lâcher l’affaire. Et on travaille en permanence sa technique et ses appuis, en fonction de l’environnement et des éléments. C’est un défi personnel pour certains, et compétitif pour d’autres.”



À noter par ailleurs la belle performance en junior homme de Ariimoana Carrecho, qui boucle le parcours en 1h09'23. Étaient également organisées d’autres épreuves comme le 750 mètres pour les plus petits du club, avec une bouée de signalement, et le 1 500 mètres. Les distances pouvaient se faire avec palmes, masque et tuba pour ceux qui concouraient en catégorie loisir.



Les prochaines étapes de la Dream Swim se tiendront au Motu Iriru à Taputapuatea le 18 mars prochain et la finale au motu Ofetaro à Uturoa le 10 juin si le temps le permet. À l’issue de celle-ci, un système de points sur les trois étapes permettra de récompenser les champions de Raiatea d’eau libre. La compétition reste ouverte à tous, l’objectif étant de faire découvrir la nage en compétition à tout le monde.

