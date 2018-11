Alcooliques anonymes : les fêtes de fin d'année sont propices à la tentation

Papeete, le 26 novembre 2018 - Présente à Tahiti depuis plus de 30 ans, l'association des Alcooliques anonymes vient en aide aux personnes dépendantes à l'alcool. A quelques semaines des fêtes de fin d'année, l'association, qui sait combien cette période peut être délicate, tient à rappeler que ses portes sont toujours grand ouvertes pour écouter, soutenir et aider les personnes confrontées à cette addiction.





"Les fêtes de fin d'années sont des périodes très très difficiles pour les personnes qui souffrent d'un problème d'addiction à l'alcool" , explique d'emblée Adeline. Bénévole à l'association des Alcooliques anonymes (AA), Adeline sait de quoi elle parle. Sobre depuis plusieurs décennies maintenant, elle a vu une partie de sa vie gâchée par l'alcool.

Car effectivement, cette période de Noël est souvent propice à la tentation. "L'alcool coule à flots, on débouche facilement une bouteille" , poursuit Adeline. L'envie de prendre un verre le jour de Noël ou le soir du Nouvel an est grande. Or souvent, c'est ce verre qui va être le déclencheur. Il va entraîner un deuxième verre, puis un troisième et ainsi de suite, jusqu'à ce que le cycle devienne infernal.